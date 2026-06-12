SpaceX正式掛牌上市！開盤價直接跳空大漲27

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【緯來新聞網】SpaceX於美國時間6月12日正式在那斯達克掛牌上市，IPO 發行價為每股135美元。首日開盤蜜月行情火熱，開盤價直接跳空報 172美元，大漲超過27，整體估值達到約 1.77 兆美元。

SpaceX正式上市。（圖／翻攝SpaceX臉書）

12日最大個股焦點即為SpaceX上市，昨日美股收盤後SpaceX的IPO定價為每股135美元，估值達到1.77兆美元，未正式交易就掀起轟動，太空概念股如Rocket Lab等盤前均有漲勢。另外有開出財報的個股，Adobe的2026年第二季財報，營收66.2億美元、每股盈餘5.96美元都優於預期，但現任財務長Dan Durn將在6月15日離職跳槽到邁威爾，引發疑慮。



根據近日市場報導，SpaceX 將於 6 月 12 日在那斯達克掛牌，成為史上最大規模 IPO 之一，先前激勵太空族群全面上漲，EchoStar 曾在盤前交易中一度勁揚逾 5。不過，隨著 SpaceX IPO 臨近，部分資金轉向直接押注 SpaceX 或相關 ETF，如 Tema Space Innovators ETF (NASA)、Procure Space ETF (UFO) 等，相關個股在 5 月底後已出現修正跡象。

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