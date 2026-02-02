SpaceX正式收購xAI！馬斯克預言未來AI運算將在太空完成

SpaceX收購xAI，馬斯克合併了他旗下兩家最具野心的公司。（圖／達志／美聯社）

美國太空探索公司SpaceX於2日正式宣布，已完成對人工智慧新創公司xAI的收購，將火箭技術與AI運算整合，邁出馬斯克旗下企業首次整併的重要一步。SpaceX在官方部落格形容，此舉將打造「地球上與太空中最具野心的垂直整合創新引擎之一」。

根據外媒報導，這項併購案將把xAI的先進AI能力，包含Grok聊天機器人與大規模訓練基礎設施，納入SpaceX的技術生態系，結合其火箭發射技術、Starlink星鏈衛星網路及深空探索計畫，目標不僅是提升技術綜效，也解決AI發展面臨的高能耗與運算資源瓶頸。

xAI自2023年創立以來快速成長，截至2025年底估值已達2,300億美元，正與OpenAI、Google及Meta等全球科技巨頭競爭AI算力資源。而SpaceX目前估值約8,000億美元，正值大舉擴張星際任務的階段，此次整合亦可望強化雙方資源配置，推動技術交互滲透。

馬斯克在SpaceX網站發文表示：「長遠來看，太空才是AI運算唯一可持續擴張的場所。若要擷取太陽能量的百萬分之一，我們就需要遠超過人類現有用電量的百萬倍。這麼龐大的能源需求，唯一的邏輯解法，就是把資源密集型的AI訓練工作搬到太空去。」

他預估，再過兩到三年，「在太空進行AI訓練將是最低成本的解法」，並指出這項效能優勢，將能協助企業突破AI發展瓶頸，以更快速度訓練模型並處理海量資料，加速科學與技術上的重大突破。

SpaceX近期也向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，規劃發射最多達100萬顆太陽能供電衛星，構成高頻寬、光學連結的太空AI運算平台。這些衛星將能在太空中穩定吸收日照、維護成本低，實現高度能源效率，成為AI基礎建設的革命性方案。

馬斯克一直主張，太空擁有無限能源與廣闊空間，是解決AI高度能耗問題的根本途徑。他並強調，這項整合亦將強化SpaceX整體財務能力，透過Starlink營收、潛在IPO以及AI應用商業化所帶來的資金挹注，進一步推動人類登月基地與多星球居住計畫。

