SpaceX涉中資 傳中投資人取得股權 參議員喊查

馬斯克太空事業版圖持續擴大，他旗下的SpaceX計畫向太空發射百萬顆衛星，目前已經獲得相關機關核准，不過在這同時，卻傳出SpaceX背後有中國投資人秘密取得股權，這也讓參議員們很緊張，要求五角大廈展開調查。

滿滿衛星包圍著地球，馬斯克日前提出一個大膽想法，要把夜空轉變成由太陽能驅動的AI大腦，這個夢想需要發射百萬顆衛星，美國聯邦監管機關已經受理SpaceX新衛星集群的發射申請。

美國科技頻道The Information：「SpaceX公司向美國聯邦通訊委員會申請批​​准，計畫向太空發射100萬顆衛星，用於建造巨型軌道資料中心。」

不過同一時間，卻傳出有中國投資人秘密取得SpaceX的股權，美國參議員們緊急發函，要求五角大廈展開調查，因為這可能對國安構成威脅，畢竟SpaceX在美國國安體系扮演核心角色，不僅負責發射軍事與情報衛星，也經營星鏈通訊網。另一方面，馬斯克也打算擴大星鏈業務版圖，想要推出星鏈手機，衛星直連裝置、太空物體監控服務，為今年IPO暖身。

新聞頻道AriseNews：「SpaceX有能力直接從太空向你的手機發送訊號，所以無論他決定提供這項服務，還是推出自己的手機，如果你是一家行動營運商，尤其是在非洲這種經常抱怨服務品質差的地方，你或許應該對他可能帶來的影響感到擔憂。」

除了積極布局太空事業，馬斯克的機器人計程車Robotaxi也有望持續擴大，推升業績成長，分析師甚至預估，2035年的營收上看2500億美元，也代表馬斯克的身價能夠再更上層樓。Forbes Youtube頻道：「伊隆馬斯克剛剛成為史上第一位身價8千億美元的人，在SpaceX收購xAI之後。」

不過身為全球首富，且身價突破8千億美元的他，卻突然在社群媒體上發文，感嘆金錢買不到幸福，也讓網友忍不住開玩笑說，給我100萬美元吧，我才能夠理解你的看法。

