SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」

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航太巨頭SpaceX執行長馬斯克稍早帶領團隊敲鐘宣告公司正式掛牌上市。（翻攝自AP直播畫面）

由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。

最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好SpaceX掛牌第一天的收盤市值，就將衝破2兆美元（約新台幣63.3兆元）大關。不僅如此，該市場有更多投資人甚至認為，SpaceX首日收盤有望站上2.2兆美元（約新台幣70兆元）市值，其機率高達50%。

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台北時間晚上9時30分，馬斯克在員工簇擁下發表演說，他表示自己直接現在仍不敢相信，這樣一個從加州埃爾塞貢多（El Segundo）倉庫萌芽的小公司，如今不僅上市、還成為史上最大規模的上市案，「我只對SpaceX懷抱不到10%成功可能，但無論現在鏡頭前的你是誰，SpaceX的終極目標是，帶領人類前往月球、火星和浩瀚無垠的宇宙深處！」

隨著SpaceX正式開放交易，立即從發行價135美元直接上升，一路衝破160美元，截至台北時間凌晨0時10分，股價達到165美元左右、上漲幅度約為20%。這個漲幅，也讓持有最大量股權的馬斯克，正式晉升1兆美元富豪，成為全球第一人。

除了馬斯克本人開心，SpaceX股價飆漲也讓另一個大股東Alphabet笑開懷，持有4.9%股權的他們，如今持股市值也達到1050億美元。

聚集紐約街頭想親眼見證SpaceX上市的美國民眾。（美聯社）

至於股價走勢，預測市場更給出84%的絕對機率，認定其收盤估值，絕不可能低於原先預期的1.8兆美元（約新台幣56.9兆元）。最終，SpaceX上市首日飆漲19.22%，收在160.95美元，市值約2.1兆美元（約新台幣67兆元）。

回顧美國股市歷史，迄今為止僅有5家企業、曾成功跨越2兆美元市值的里程碑，分別是輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、谷歌母公司Alphabet、微軟（Microsoft）以及亞馬遜（Amazon）。倘若SpaceX今晚真如預期般強勢達標，它將成為歷史上最快解鎖此一成就的上市企業。

紐約時代廣場豎立巨型馬斯克充氣玩偶。（美聯社）

此外，由於SpaceX刻意控制公開流通股數，加上先前一、二級影子市場（Shadow Markets）與永續合約爆量飆漲，市場上出現極端的籌碼搶購潮。高盛（Goldman Sachs）作為主承銷商之一，開盤前吸引近4倍的超額認購量。除了大型機構、基金經理人參與，透過Robinhood、SoFi、Fidelity等平台進場的散戶，申購額總量最終衝破700億美元，達到3倍超額認購。

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