SpaceX發行估值將達8,000億美元、超越OpenAI？ 馬斯克駁斥：暫不上市掛牌
[Newtalk新聞] 全球估值最高的未上市公司 SpaceX 近日傳出正啟動新一輪內部股票出售，公司估值有望衝上8,000 億美元、並一舉超越 ChatGPT 母公司 OpenAI。後者在十月初完成價值約 66 億美元的二次股票出售，讓估值攀至 5,000 億美元，當時躍居全球最有價值的新創和未上市企業。
然而，Space X 創始人兼執行長馬斯克（Elon Musk）今（7）日明確表示，關於公司欲以 8,000 億美元估值上市發行的報導「並不準確」。
馬斯克強調，目前 SpaceX 的估值增長，主要來自於星艦可重複使用火箭的迭代測試，以及星鏈（Starlinks）衛星網路的全球部署進展。據《財經報社》報導指出，他曾在近期的訪談中表示：「星艦的成功將使 SpaceX 估值翻倍，但前提是實現火星任務的可行性。」
據報導，SpaceX 財務長強森（Bret Johnsen）日前已向金融機構代表和投資人釋出內部售股消息，並透露 SpaceX 考慮明年下半年進行股票首次公開發行（IPO）。
據報導指出，公司 2025 年第三季度營收預計達 95 億美元，其中星鏈貢獻逾七成營收，遠超獵鷹九號發射服務。
此外，馬斯克也特別澄清外界對 SpaceX 依賴美國國家航空暨太空總署（NASA）「補貼」的誤讀。他表示，2026 年 NASA 合同僅佔公司總收入不到 5%，星鏈（Starlinks）才是營收主力。馬斯克強調：「我們贏得合同約是因提供了最佳產品與最低成本的結合」，在太空人運輸上，SpaceX 是唯一通過 NASA 安全標準的選項。
據悉，NASA 局長尼爾森（Bill Nelson）在國會聽證會上曾讚揚：「SpaceX 的創新已節省美國納稅人數百億美元。」
更多Newtalk新聞報導
歐盟對X開出43億天價罰單 ! 馬斯克怒斥「太荒謬」美副總統也跳出來聲援
馬斯克Call訊？公開向蓋茲下最後示警：趕快拋掉Tesla空頭部位
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 7
國際太空站史上最擠時刻！八艘太空船同時停靠創紀錄
國際太空站（ISS）歷史上首次出現所有八個對接口全數被占滿的盛況，美國太空總署（NASA）1日宣布這項重要里程碑。目前停靠在軌道站的八艘太空船包括：兩艘SpaceX的天龍號（Dragons）太空船、諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）的天鵝座XL貨運飛船、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的HTV-X1貨運飛船、兩艘俄羅斯太空總署（Roscosmos）的聯盟號載人飛船，以及兩艘進步號貨運飛船。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
主動式台股ETF連10日火熱！這題材明年看俏
[NOWnews今日新聞]今年市場投資新寵主動式台股ETF人氣旺，近十日規模日日高，總規模創下新高來到855.6億元，直奔千億大關。法人分析，尤其在2026年AI題材蓄熱下，以科技創新為主軸的主動式台...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
不是0050、0056！專家點名這檔ETF「很抗跌」：持續加碼會成為搖錢樹
近年來，台灣ETF市場快速成長，從主動型、被動型到高股息或市值策略，種類繁多，讓新手投資人眼花撩亂，尤其在台股ETF領域，像0050、0056、00878、00919 等商品一直是熱門討論焦點。對此，素有「不敗教主」稱號的陳重銘直言，觀察11月的股災中，00919明顯比市值型ETF抗跌，主要原因是金融股比例最高，也就避開了AI類股的殺盤。陳重銘撰文提到，今年......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 2
億元教授:聯準會降息+台幣緩升+外資空單減 台股將上攻
本週台股上下沖洗緩步墊高，週線收27,980.89點，距離2萬8千點只差一步之遙。財經週日趴來賓-億元教授鄭廳宜表示，美國降息箭在弦上，台幣再緩步升值，如果外資期貨空單再減少，有利台股上攻。論壇中心／綜合報導億元教授鄭廳宜表示，這個禮拜最開心的是看到美國非農就業人數增加僅有3.2萬人，比預期來得低，將讓聯準會中的鴿派佔上風，下週降息已經箭在弦上。那再看到台幣，稍微有一點點在升值了，如果能夠再稍微升值一下，有利台股資金行情。而如果外資在期貨裡面空單是動態在減少的話，鄭廳宜認為台股應該會有一個非常像樣的上漲行情。鄭廳宜還認為，目前大盤不管年線、季線跟月線，都是多頭排列，應該11月外資投行賣一賣之後，12月分法人開始布局明年會漲的標的，相對來說看好健身器材概念股和AI矽光子產業鏈。原文出處：週日趴(影)／億元教授:聯準會降息+台幣緩升+外資空單減 台股將上攻 更多民視新聞報導永豐金控首屆科技年會登場 砸資源打造「AI金融宇宙」拚智慧金融鴻海11月營收創歷史新高 AI助攻全年上看新紀錄ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 1