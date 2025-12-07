SpaceX發行估值將達8,000億美元、超越OpenAI？ 馬斯克駁斥：暫不上市掛牌

SpaceX執行長馬斯克曾在近期的訪談中表示：「星艦的成功將使 SpaceX 估值翻倍。」近日也發文澄清將公開發行 SpaceX 股票的傳聞。 圖 : 直播影片截圖

[Newtalk新聞] 全球估值最高的未上市公司 SpaceX 近日傳出正啟動新一輪內部股票出售，公司估值有望衝上8,000 億美元、並一舉超越 ChatGPT 母公司 OpenAI。後者在十月初完成價值約 66 億美元的二次股票出售，讓估值攀至 5,000 億美元，當時躍居全球最有價值的新創和未上市企業。

然而，Space X 創始人兼執行長馬斯克（Elon Musk）今（7）日明確表示，關於公司欲以 8,000 億美元估值上市發行的報導「並不準確」。

馬斯克強調，目前 SpaceX 的估值增長，主要來自於星艦可重複使用火箭的迭代測試，以及星鏈（Starlinks）衛星網路的全球部署進展。據《財經報社》報導指出，他曾在近期的訪談中表示：「星艦的成功將使 SpaceX 估值翻倍，但前提是實現火星任務的可行性。」

據報導，SpaceX 財務長強森（Bret Johnsen）日前已向金融機構代表和投資人釋出內部售股消息，並透露 SpaceX 考慮明年下半年進行股票首次公開發行（IPO）。

據報導指出，公司 2025 年第三季度營收預計達 95 億美元，其中星鏈貢獻逾七成營收，遠超獵鷹九號發射服務。

此外，馬斯克也特別澄清外界對 SpaceX 依賴美國國家航空暨太空總署（NASA）「補貼」的誤讀。他表示，2026 年 NASA 合同僅佔公司總收入不到 5%，星鏈（Starlinks）才是營收主力。馬斯克強調：「我們贏得合同約是因提供了最佳產品與最低成本的結合」，在太空人運輸上，SpaceX 是唯一通過 NASA 安全標準的選項。

據悉，NASA 局長尼爾森（Bill Nelson）在國會聽證會上曾讚揚：「SpaceX 的創新已節省美國納稅人數百億美元。」

