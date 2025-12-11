SpaceX若成功上市 馬斯克可望晉升成「兆萬富翁」





根據《彭博社》報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，若2026年以1.5兆美元估值上市，那馬斯克將立即成為身價逼近1兆美元的富豪。

《彭博億萬富翁指數》根據美國聯邦傳播委員會收到的申報資料及SpaceX最近幾輪籌資後股權稀釋情況推算，馬斯克約持有這家公司42%的股份。若SpaceX以1.5兆美元上市，那馬斯克的持股價值將由當前的1360億美元暴漲到6250億美元。

廣告 廣告

此外，馬斯克也持有其他數家企業的股份，包含汽車製造商特斯拉，若加上這些股份，那屆時馬斯克的個人資產價值將由目前的4606億美元增加1倍多，來到9520億美元。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



中國網軍全現形？ Threads「1招」秒看帳號IP 17萬粉YTR也被抓包

才抨擊完輝達！《大賣空》貝瑞轉轟特斯拉：「這事」太荒謬

Meta傳採Google自研晶片 童子賢：訂單還是下到台積電