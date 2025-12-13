SpaceX衝史上最瘋IPO！估值上看1.5兆美元 太空概念全面暴衝

財經中心／余國棟報導

市場近來盛傳，美國太空探索科技公司SpaceX正全力推動首次公開募股（IPO）計畫，最快2026年中至年底掛牌，募資規模上看300億美元，整體估值挑戰1.5兆美元，有望改寫全球IPO史上最高紀錄。消息曝光後，太空概念股全面升溫，投資人情緒明顯轉向「錯過就落後」的高度關注狀態。

多家外媒與投資圈近期密集披露，SpaceX已啟動與國際投資銀行的初步協商，為2026年上市鋪路。執行長馬斯克日前更在社群平台X上，對於SpaceX將於2026年上市的傳聞回應「accurate（準確）」，被市場視為間接證實IPO時程，瞬間引爆全球資本市場話題。若以1.5兆美元估值計算，SpaceX未來市值將直接躍升至與蘋果、微軟同級的超級巨頭行列。

分析指出，SpaceX之所以選在此時重啟IPO規畫，關鍵在於公司營運模式已明顯成熟。火箭發射業務穩定成長，Starlink衛星通訊服務更成為主要營收引擎，市場普遍認為其現金流結構已與過去高度燒錢階段大不相同。相較外界常提及的NASA合約，其實占營收比重已不到5%，真正支撐估值的，反而是全球商業衛星通訊與資料傳輸需求快速爆發。

隨著IPO傳聞發酵，資金也提前卡位相關太空概念股。近期美股市場中，EchoStar近五日股價大漲約40%，Rocket Lab漲幅逾35%，Redwire上漲超過34%，AST SpaceMobile與Firefly Aerospace也分別強彈約30%與23%，顯示投資人已提前押注SpaceX上市所帶動的產業重估行情。

投資機構普遍認為，即便航太產業本質上資本密集、風險偏高，但SpaceX已同時具備「成熟現金流」與「巨大未來想像空間」兩大條件。Futurum Equities市場策略師Shay Boloor直言，若掛牌時估值真達1.5兆美元，上市後衝上2兆美元也不令人意外。Neuberger Berman投資組合經理人Dan Hanson則指出，火箭發射與衛星通訊已是可預期收入來源，而「送人類上火星」的長期藍圖，正是推動估值持續向上的關鍵催化劑。

值得注意的是，SpaceX的IPO也被視為馬斯克整體版圖的重要一環。市場普遍認為，若成功上市，不僅可為AI、太空運算、衛星網路等長期計畫提供龐大資金，也可能重新塑造科技巨頭的競爭版圖。有投資圈人士甚至預期，2026年後市場熟知的「科技七巨頭」，未來恐擴編為「八巨頭」，SpaceX有機會正式入列。

SpaceX IPO不只是單一公司上市事件，而是全球資本市場、科技產業與太空經濟交會的關鍵里程碑。在馬斯克親自背書、營運結構轉趨成熟、資金提前卡位的多重因素下，這場可能改寫歷史的IPO，已成為全球投資人無法忽視的焦點。

