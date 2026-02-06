SpaceX要開發「星鏈」手機？馬斯克否認

▲馬斯克（Elon Musk）否認SpaceX正在研發一款可連接星鏈（Starlink）的行動裝置。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 外媒《路透社》近日引述知情人士指出，SpaceX計畫推出一款可直連星鏈（Starlink）網路、並與現有智慧手機競爭的行動裝置。不過，馬斯克已在X平台上否認這項消息。

據《Teslarati》報導，馬斯克 (Elon Musk) 5日證實，SpaceX並沒有在開發Starlink 手機。雖然他確實曾在1月下旬說過，SpaceX在「某個時間點」開發手機並非完全不可能，但若真要實行，必須與現有手機存在明顯差異。

馬斯克強調，說過「某個時間點」並不代表計劃現在就已進行中，並於當地時間週四在X平台上兩度重申，質疑外媒說謊，直接寫下：「我們沒有在開發手機。」

報導提到，星鏈手機確實是個不錯的構想，畢竟SpaceX目前營運約9500顆衛星，為全球超過900萬的用戶提供服務，其中約650顆衛星用於「直連裝置」計畫，可在全球範圍內提供行動通訊。

換句話說，開發星鏈手機，未來是有可能成為SpaceX計畫的一部分，但現階段SpaceX已有太多專案項目在推動，其中最引人注目的是與xAI的合併，所以星鏈手機不會是SpaceX目前的重心。

