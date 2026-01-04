SpaceX調降「星鏈」高度 降低碰撞風險

記者賴名倫／綜合報導

「歐洲新聞臺」（Euronews）3日報導，鑑於太空軌道上的衛星數量持續增加，SpaceX公司決定在今年內將約4400枚「星鏈」衛星的作業高度，從距地表550公里處調降至480公里處，藉此降低碰撞機率。

報導指出，SpaceX公司所屬的1枚「星鏈」衛星，於去年12月發生意外，除與地面通訊站失去通聯，還產生大量滯留軌道的碎片；儘管該公司表示事故影響有限，而衛星也可望於近期進入大氣圈階段時完全燒毀，但仍凸顯碰撞事故足以對軌道上的其他衛星構成嚴重威脅。

「星鏈」工程副總裁尼柯斯表示，目前該公司已對現有衛星展開軟體更新作業，此外還決定在未來一年內，調降約4400枚「星鏈」衛星的操作高度，降低事故碰撞風險。報導也引述歐洲太空總署（ESA）說法，指出目前約有1.1萬個衛星在低地軌道（LEO）運行，其中約有9300個為「星鏈」系列衛星，因此為防止類似事件重演，SpaceX公司也將繼續與美國太空司令部、相關監管機構與其他衛星營運廠商協調，密切監控軌道動態，確保太空資產安全。

SpaceX公司宣布，將在今年內將4400枚「星鏈」衛星從550公里位置調降至480公里，藉此降低碰撞事故風險。（達志影像／路透社資料照片）