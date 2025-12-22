SpaceX退休副總裁促成 首位身障工程師坐輪椅登太空

地面控制中心說道，「我們的太空人降落在西德州，歡迎回家NS-37。」

德州范霍恩的發射中心，迎接完成太空任務的新謝波德號成員回到地表。地面工作人員先在艙門口鋪上一層特殊地墊，為的就是要方便這次任務的身障乘客班特豪斯（Michaela Benthaus）。

班特豪斯出現在艙門口，受到現場人員熱烈歡迎。33歲的班特豪斯是歐洲太空總署的太空機械電子工程師，2018年在一場越野車登山意外中，傷及脊髓神經而導致下半身癱瘓，得靠輪椅代步。肢體障礙並沒有限制她探索宇宙的熱情。

在SpaceX退休副總裁柯尼格斯曼的促成下，貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源同意為她安排太空之旅，而柯尼格斯曼也陪同飛行。至於費用則並未對外透露。

新謝波德號設計之初就將無障礙設施納入考量，為了讓班特豪斯可以安全飛行，這次也增設方便輪椅移動的板子，並訂做特殊束帶，讓她癱瘓的雙腿可以固定在微重力的環境下。

班特豪斯和5名同行乘客，20日搭乘太空艙飛越海平面上方 100公里、被稱為卡門線的外太空邊界，整個任務歷時約10分鐘。班特豪斯回到地表時，難掩興奮之情。

德國太空機械電子工程師班特豪斯表示，「我認為永遠不該放棄夢想，對吧。有時候夢想實現的機率確實很低，而我只是非常幸運。」

新謝波德號載人次數至今累積到16次，搭載的86名乘客中包括行動不便者、視障與聽障人士，以及2名90歲高齡長者。