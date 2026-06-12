SpaceX重磅掛牌！台鏈受惠名單引爆 低軌衛星通訊商機全曝光

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財經中心／李宜樺報導

馬斯克親上火線公開太空AI資料中心模擬畫面，強大核心技術引爆認購潮，台廠多檔關鍵射頻與網通設備元件可望全面受惠。（圖／翻攝自X平台 @roaneatan2）

全球太空產業龍頭SpaceX上市，12日在美國NASDAQ來掛牌。官方以每股135美元發行5.56億股，募資規模上看750億美元，超越2019年沙烏地阿美294億美元的募資紀錄，正式成為全球史上規模最大的IPO案。

SpaceX認購爆量超額兩倍 衝破1500億美元

《三立財經台》94要賺錢節目報導，這次SpaceX的IPO在市場上引爆強烈認購潮，熱度遠超乎預期。目前認購需求已經瘋狂突破1500億美元，超額認購高達兩倍以上。在資金極度追捧下，未來SpaceX將會加速推進太空運算基礎建設，也替台灣的衛星CPU直接帶出全新的龐大商機，後續還會積極擴大低軌衛星與太空通訊等各項前瞻布局。

台鏈受惠名單強勢曝光 搶吞太空財

隨著太空大廠掛牌上市，全球投資人引頸期盼，台灣相關的供應鏈受惠名單也全面曝光。包括射頻元件的穩懋（3105）；網通設備的燿華（2367）、建準（2421）、仲琦（2419）；天線測試的台燿（6274）、公準（3178）；以及地面接收系統與電子組裝材料的盟立（2464）、兆赫（2485），還有電源管理等族群。這些太空概念股在SpaceX的重磅推動下，整個族群都渴望實質受惠，全面迎來利多。

馬斯克親亮太空AI資料中心 絕非泡影

針對外界高度質疑馬斯克所說的太空AI資料中心到底會不會成真，馬斯克在日前也親上火線來解釋，大方公開太空AI資料中心的一些模擬畫面。為了解決地球能源供給問題，馬斯克的太空AI資料中心主要電力是太陽能，所以AI衛星最大特徵就是太陽能板和散熱器。

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馬斯克向全球投資人熱情喊話，強調這項技術只是在V3星鏈技術的延伸，對SpaceX團隊或是船隊來說，絕對不是困難的事。言下之意等同向市場大打強心針，承諾打造太空AI資料中心絕非空頭支票，這也為SpaceX正式上市炒熱最高話題，更進一步推升台廠供應鏈的產能動向與中長期利多。

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