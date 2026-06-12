SpaceX開盤價150美元！一上市就躋身近2兆美元市值巨獸 IPO改寫華爾街紀錄
馬斯克的SpaceX正式登陸華爾街。SpaceX美東時間6月12日以股票代號SPCX掛牌上市。盤前首筆交易價每張169美元，正式開盤價則為150美元，不僅高於135美元的IPO發行價，也讓公司市值一舉逼近2兆美元大關，躍升美國市值第六大企業，超越Meta與特斯拉。這場募集750億美元資金的IPO，也正式寫下美國資本市場史上最大規模上市紀錄。
太空經濟時代正式宣告揭開序幕！由全球首富馬斯克創辦的太空公司SpaceX，6月12日以股票代號SPCX正式掛牌交易。一開盤就直接跳上150美元，相較於前一晚確定135美元IPO發行定價，上漲超過11%，顯示市場對這家太空企業抱持高度期待。截稿前最高價來到168.75美元。
此次SpaceX共計將出售5.556億股股票，募集資金高達750億美元，一舉刷新美國資本市場IPO募資紀錄。根據公開資料計算，這項交易使SpaceX估值達到約1.77兆美元，然而，隨著開盤價來到150美元，公司市值更進一步逼近2兆美元關卡，成為美國市值第六大的上市公司，超越Meta與特斯拉等科技巨頭。
掛牌首日，SpaceX總裁兼營運長格溫．肖特韋爾（Gwynne Shotwell）親自在紐約納斯達克交易所敲鐘，而馬斯克則在德州透過連線方式共同參與這場歷史時刻。
馬斯克先前就曾表示，SpaceX自2015年左右便已維持正現金流，公司並非因為缺錢而上市，而是希望替下一階段更龐大的發展計畫籌措資金。未來，SpaceX規劃持續擴大Starlink星鏈衛星網路，目標將超過10萬顆衛星送上軌道，打造全球通訊基礎建設。同時也計畫在太空建置人工智慧資料中心，並持續推進Starship星艦火箭與火星移民計畫。
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