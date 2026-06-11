SpaceX首次公開發行掀搶購潮 已獲4倍超額認購史上最大

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

6年前，當美國太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭，真的將一輛載著假人的紅色特斯拉跑車，送上太空時，就連馬斯克本人都不敢相信。

SpaceX執行長馬斯克說，「這太史詩級了，這是我看過最令人興奮的事。」

6年後，馬斯克又在準備另一場史詩級大秀。他一手催生的SpaceX，將在12日於美國那史達克市場首次公開發行IPO，目前預計發售5.55億股，每股預計定價為135美元，這將使得SpaceX的估值超過1.75兆美元，也將把馬斯克的財富推向另一個全新境界，可能使他成為全世界第一位超越億萬富豪的「兆元富豪」。

廣告 廣告

金融研究與分析中心資深分析師辛德指出，「它結合了有史以來最大規模、最狂熱的估值，馬斯克還有火箭，人工智慧與衛星，這有什麼令人不喜歡的呢？」

成立於21世紀初的SpaceX，獨步全球成功做到火箭回收、並可重複使用，改變了人類科技面貌，現在已是美國航太總署NASA、前往國際太空站的主要運輸工具。2019年，它開始將衛星送上太空，打造星鏈。今（2026）年，SpaceX更將xAI納入體系。

不過，部分分析師認為1.75兆美元的估值過高，除了2025年全年淨損高達49億美元，而且也並非所有投資計畫都獲利，尤其xAI光是2025年就燒掉了64億美元，火箭業務也還在虧損，只有衛星部門持續獲利。此外它上市後，馬斯克將同時擔任執行長、技術長和董事長，也遭外界詬病。

辛德指出，「事實上馬斯克掌控了85%的投票權，其他人在那家公司都不會有發言權，乾脆稱它為Elon X算了，它本質上就是如此。」

就在SpaceX將IPO的前幾天，環保團體摃上了馬斯克。起因是它在南德州的「星際基地」一起土地交換計劃，要將國家野生動物保護區裡700多英畝的公有地，擴建成火箭基地。憤怒的環保團體告上聯邦法院，要求喊停。

南德州環境正義網路共同創辦人伊諾霍薩說，「他正在摧毀一個低收入的拉丁裔社群，這是全美最貧困的社區之一，SpaceX的首次公開發行（IPO），對這個南德州社群是更大的環境災難。」

但無論結果如何，SpaceX這次的IPO都將改寫華爾街歷史，並成為同樣計劃進軍公開交易市場的OpenAI與Anthropic，評估未來布局的關鍵參考。

更多公視新聞網報導

台電2025年轉虧為盈 賺729億元創紀錄

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

