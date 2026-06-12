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太空公司上市，這件事光聽就很有畫面。馬斯克旗下的 SpaceX 在台灣時間 6 月 12 日晚間正式於美國 Nasdaq 掛牌，股票代號 SPCX，定價每股 135 美元，這不只是科技圈大事，也讓「火箭股」第一次真的變成大家可以在股市裡搜尋到的標的



SpaceX 今天掛牌！史上最大 IPO、台灣人能買到馬斯克的火箭股嗎？｜電獺少女

圖片來源：SpaceX

史上最大 IPO 登場，SpaceX 估值衝上 1.77 兆美元！

先把數字給大家看清楚。SpaceX 這次發行約 5.55 億股，籌資規模大約 750 億美元，整體公司估值來到 1.77 兆美元，直接超越 2019 年沙烏地阿拉伯國家石油公司 Aramco 的紀錄，成為史上規模最大的一次首次公開發行。

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1.77 兆美元是什麼概念呢？這已經不是一般新創上市的規模，而是直接站上全球超大型企業的等級。SpaceX 過去靠火箭發射、政府與商業衛星合約、星鏈 Starlink 衛星網路訂閱服務撐起成長故事，現在掛牌之後，市場等於要正式幫「太空商業化」這件事重新定價。

交易時間方面，台灣時間 6 月 12 日晚間 21:30 是美股正式開盤時刻。開盤後股價怎麼走、成交量有多熱，後續也會是觀察重點。

SpaceX 今天掛牌！史上最大 IPO、台灣人能買到馬斯克的火箭股嗎？｜電獺少女

圖片來源：SpaceX

台灣想買 SPCX，主要就是複委託和美國券商兩條路

很多獺友最想問的應該是：人在台灣，到底能不能買到馬斯克的火箭股？答案是可以，主要有兩種常見管道。

第一種是透過國內券商的美股複委託服務，像永豐、富邦、國泰等券商都有提供。操作上就是透過台灣證券商幫你向美國市場下單買進 SPCX，介面、客服、資金往來都比較接近大家熟悉的台股使用習慣。

第二種是直接開美國券商帳戶，例如 Firstrade 或 IBKR 盈透證券，自己在平台上搜尋 SPCX 下單。這種方式通常彈性較高，但開戶、入金、稅務文件和手續費結構都要自己看清楚，適合原本就習慣操作海外券商的人。

小編這邊也要先把界線說清楚：以上是購買管道整理，不是任何買賣建議，也不代表編輯室看多或看空。新股掛牌初期波動通常很大，尤其是這種話題性超高、估值也超高的公司，要不要參與、參與多少，都請大家先把風險想清楚喔。

SpaceX 掛牌 FAQ，一次把常見問題看完

Q：SpaceX IPO 到底是什麼？

A：就是 SpaceX 第一次把股票公開賣給投資人，並正式在股市掛牌交易。這次股票代號是 SPCX，在 Nasdaq 上市，估值 1.77 兆美元，是史上規模最大的一次 IPO。

Q：台灣人怎麼買 SPCX？

A：主流方式有兩種，一種是透過國內券商的美股複委託，例如永豐、富邦、國泰等；另一種是自己開美國券商帳戶，例如 Firstrade、IBKR，再到平台上搜尋 SPCX 下單。這是管道說明，不是投資建議喔。

Q：SpaceX 平常靠什麼賺錢？

A：主要收入來源包含火箭發射服務、政府與商業衛星發射合約，以及星鏈 Starlink 衛星網路的訂閱服務。

Q：SpaceX 跟 Tesla 是同一間公司嗎？

A：不是。兩家都和馬斯克有高度關聯，但 SpaceX 做的是太空、火箭與衛星網路，Tesla 做的是電動車與能源相關業務，兩家公司彼此獨立，股票也分開。

Q：這麼大的 IPO，散戶真的賺得到嗎？

A：這次散戶配額約 30%，大約 225 億美元，是業界平均的三倍，散戶能分到的比例相對友善。不過配額多不等於保證獲利，新股短線波動大，買進價格、掛牌後走勢和市場情緒都會影響結果，大家真的要理性看待。

SpaceX 今天掛牌！史上最大 IPO、台灣人能買到馬斯克的火箭股嗎？｜電獺少女

圖片來源：SpaceX

太空產業以前聽起來離一般人很遠，這次 SpaceX 掛牌，某種程度上是把「上太空」這件事放到每個投資人的報價頁裡。SPCX 開盤後會不會真的撐住這個超巨大估值，還是先迎來一波劇烈震盪，接下來都很值得盯著看呀。

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