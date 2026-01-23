SpaceX 傳啟動史上最大規模 IPO 挑戰八千億美元估值新紀錄

【緯來新聞網】根據外媒報導，馬斯克旗下的航公司 SpaceX，正計畫進行一場可能成為史上最大規模之一的首次公開發行（IPO）。知情人士指出，目前該公司已著手挑選華爾街的頂尖金融機構，擬由美國銀行（Bank of America）、高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）與摩根士丹利（Morgan Stanley）等四家銀行共同擔綱此次上市計畫的領導角色 。

（圖／達志影像）

在這些候選銀行中，摩根士丹利因長期與馬斯克保持緊密的業務往來，目前在決策中佔據顯著優勢，被視為取得關鍵地位的強力競爭者 。英國《金融時報》近期也報導指出，美國銀行同樣是爭取核心角色的重要人選 。不過，消息人士也謹慎表示，SpaceX 的上市計畫仍會受到市場波動的影響，未來隨時可能根據環境變化做出調整 。



SpaceX 的此次行動正值其企業估值飆升之際，公司近期啟動的次級市場股權銷售案，已將其估值推向 8,000 億美元的高峰 。根據先前的市場報告，SpaceX 有意透過本次 IPO 募集超過 250 億美元的資金，若能在今年內順利完成掛牌，將有望刷新全球資本市場的歷史紀錄 。



此次籌備不僅是 SpaceX 的里程碑，也反映了 2026 年美國市場即將迎來的大型上市潮。除了航太領域的突破，人工智慧界的指標性企業如 Anthropic 與 OpenAI 也進行 著 IPO 的準備工作 。對此，目前摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行以及 SpaceX 官方均商為未回應 。

