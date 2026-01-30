SpaceX 傳擬合併 xAI 兼準備 IPO：馬斯克又一盤大棋？「太空 AI 數據中心」概念惹爭議

據路透報導，SpaceX 正就合併 xAI 展開談判，並為今年內 IPO 鋪路。CEO 馬斯克更提出將 AI 數據中心送上地球軌道以用太陽能省電同降散熱成本，但分析指投資巨大且不確定性高。

合併與 IPO 傳聞：交易怎麼做？

SpaceX 據稱正同老闆馬斯克旗下 AI 公司 xAI 進行合併談判，並為一個規模極大的 IPO 作準備。消息指，若合併成事，xAI 股份可能會以換股方式換成 SpaceX 股票，另有文件顯示有兩間內華達州實體於 1 月 21 日成立，用作推進交易安排。​

除了 xAI，亦有報道指 SpaceX 同時評估同 Tesla 合併的可能性，令市場開始討論「太空 + 電動車 + AI」到底哪種組合最合理。而假如 SpaceX 最終上市，報道亦提到其估值可能衝上 1 兆美元以上，屬市場焦點級別的超大型 IPO。​

「太空 AI 數據中心」構想：賣點和風險並存？

合併背後的一個核心敘事是「將 AI 數據中心送上太空」。馬斯克近期再瑞士達沃斯論壇表示，未來兩到三年內，將 AI 放在太空可能成為最低成本方案，概念是利用軌道上的太陽能供電，同時降低散熱成本。​

不過，路透引述業界分析同高層觀點，指太空建數據中心屬高風險押注，因為要為太空環境度身訂造系統，成本龐大，節省能源的收益未必抵消投資。Engadget 同樣提到相關工程會面對延遲、熱管理及輻射等挑戰，並非單靠「有太陽就行」那麼簡單。

除此之外，「把馬斯克旗下資產放同一個屋簷下」其實不是第一次。xAI 已經用全股票交易方式收購社交平台 X，並強調會整合數據、模型、算力、分發同人才，而 Grok 聊天機器人亦已被整合到 X 之中。如果 SpaceX 再同 xAI 合併，消息人士形容會令火箭、Starlink 衛星、X 同 Grok 等一併納入同一個架構，對投資者來說就變成「一鍵押注 Elon Musk 生態系」，或構成風險。

