SpaceX 傳明年上市揭AI盡頭是太空！ 馬斯克：太空超算是最低成本算力
外電消息指出，SpaceX 預計將明年下半年啟動 IPO，目標估值高達 8,000 億美元，有望創下史上最高紀錄。馬斯克回應並下豪語，預計3-4年內，太空超算將是AI成本最低的算力。
「木頭姐」Cathie Wood 領軍的ARK方舟投資，公開其對Space X的估值模型，稱其到2023年將達到2.5兆美元的企業價值。
馬斯克（Elon Musk）回應表示，這需要考慮到Space X對太空超算的價值：配備局部 AI 計算的衛星，即僅將結果從低延遲、太陽同步軌道傳回，將成為3年內生成AI位元流成本最低的方式。
而且這是四年內實現擴展的最快方式，因為地球上已經很難找到便捷的電力來源。每年 1 兆噸衛星，每顆 100 千瓦，每年可增加 100GW AI，且無運營或維護成本，透過高頻寬鐳射連接到星鏈星座。
更進一步來看，建造月球上的衛星工廠，利用電磁軌道炮加速AI衛星達到月球逃逸速度，無需火箭。這可實現>100TW/年人工智慧。
