SpaceX 全面回收上路、一圖表看懂火箭技術差異、台廠供應鏈優勢浮現

[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新研究，由於Starlink部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍(US Space Force)定期發射國防衛星需求，太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展。此外，在火箭本體回收、新型燃料推動全球商用火箭發射成本逐漸降低的情況下，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團(CASC)等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願跟著提高。

廣告 廣告

TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，部分回收則是6,700萬美元左右。全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。

現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油(Rocket Propellant-1)、液態氧(Liquid Oxygen)組成。然一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程。為增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦(Starship)第二級回收火箭試射中，改用液態甲烷(Liquid Methane)代替航空煤油，大幅減少殘餘燃料清潔次數，進而降低整體發射成本。

相較美國由SpaceX主導大型商用火箭發射方向，中國航天局(CNSA)發布多項火箭發射計畫，由CASC發射長征系列火箭，主要將G60計畫涵蓋的低軌衛星、地球觀測衛星送至現有衛星軌道內，以精準執行國家級發射任務。同時，中國火箭大廠亦積極進行可回收火箭發射驗證，項目聚焦在優化垂直降落回收效率。

然而，可回收火箭技術仍有其侷限，如部分回收火箭因須預留回收所需的燃料，可運載的通訊酬載較少。全面回收火箭則須額外投入成本，建置專用回收台，這些挑戰皆尚待克服。

台廠累積精密零組件經驗，有機會切入火箭大廠太空級零組件需求。

台灣廠商過去累積成熟的CNC(computer numerical control)與零組件加工技術，已有業者與GE Aerospace、Pratt&Whitney、Safran Group等大型Tier 2航太引擎廠合作，提供民用航太等級的螺栓、螺帽等金屬扣件。在這項基礎上，台廠欲進一步切入國際火箭大廠供應鏈，須在現有零組件基礎上提供太空級認證(Space-Grade Certification)，並應對小批量、客製化、頻繁變更零組件設計等需要。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

支援逾2700家旅宿！OwlNest上半年營收年增20%、訂房金額破1億美元

(影)《矢板明夫Newtalk》為什麼七成五日本人支持高市早苗？ 矢板明夫：只有她能堅持信念