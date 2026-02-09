SpaceX 戰略轉向：優先建設月球「自我成長城市」 目標 2027 年進行無人登月任務

【緯來新聞網】SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）於週日表示，SpaceX 已將戰略重心轉移至在月球建立一座「自我成長城市(self-growing city)」，並稱該目標預計能在 10 年內達成。馬斯克在社群平台 X 的貼文中指出，雖然 SpaceX 仍計畫在約 5 到 7 年內啟動火星城市的建設工作，但目前的優先任務是確保文明的未來，且開發月球的速度較快。

（圖／達志影像）

此項聲明呼應了《華爾街日報》於週五(6日)發布的報導。該報導指出，SpaceX 已告知投資者，公司將優先執行月球任務，並在稍後的時間點才嘗試火星之旅，目前目標於 2027 年 3 月執行無人月球著陸任務。馬斯克曾於去年表示，其目標是在 2026 年底前向火星發送無人任務。



在美國積極尋求重返月球的背景下，SpaceX 的策略轉向正值美國面臨來自中國的競爭壓力。自 1972 年阿波羅計畫最後一次任務以來，尚無人類踏足月球。與此同時，SpaceX 已同意收購人工智慧公司 xAI。在此次交易中，SpaceX 的估值為 1 兆美元，而 xAI 的估值則為 2,500 億美元。

