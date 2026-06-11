SpaceX 挑戰史上最大IPO！ 黃彥男揭「太空資料中心」三大逆天優勢
【緯來新聞網】全球資本市場正迎來歷史性的一刻！馬斯克旗下的太空探索科技公司 SpaceX（美股代號：SPCX）預計本周正式登陸那斯達克，以近 1.78 兆美元的驚人估值挑戰全球史上最大 IPO。然而，外資報告與招股書中高達上兆價值的「軌道 AI 資料中心」計畫，究竟是畫大餅還是真商機？緯來財經《投資聊一SHOT》特別邀請到 前數位發展部部長黃彥男，談談這場全球投資人翹首以盼的世紀航太盛宴，並從技術層面，剖析這場太空競逐的關鍵優勢。
《投資聊一SHOT》特別邀請到 前數位發展部部長黃彥男，談談這場全球投資人翹首以盼的世紀航太盛宴，並從技術層面，剖析這場太空競逐的關鍵優勢（圖／投資聊一SHOT提供）
擺脫地表束縛！資料中心上太空的「三大天然紅利」
傳統同步衛星因距離地表高達 36,000 公里，來回傳輸高達 0.25 秒的延遲，讓即時視訊與 AI 運算形同空談 。而距離地表僅 300 到 700 公里的低軌衛星，不僅完美解決了延遲問題 ，黃彥男更指出，將資料中心直接搬上太空，具備地表難以企及的三大優勢：
● 無行政程序，建置速度快： 在地表蓋 AI 資料中心，必須面臨找地、找電、環評及漫長的行政審查 ；但在太空建置，完全沒有這些行政程序阻礙 。
● 太陽能效率暴增： 由於太空沒有大氣層阻擋，直接接收太陽光的發電效率比地表高出 10％ 至 30％，能提供源源不絕的綠能 。
● 天然極冷環境： 地面資料中心必須消耗巨額電費開空調降溫，而太空本身就是個超大型天然冷凍庫，散熱成本低。
黃彥男強調，過去衛星拍照後必須大費周章傳至地面 AI 中心運算，運算完成回傳太空後，最後才將資料傳送給需求方，一來一回極為耗時 。一旦「太空資料中心」成真，數據就能在太空直接處理、即時回傳。
自駕車、深山救難、軍事應用的最後一塊拼圖
雖然太空 AI 前景璀璨，但黃彥男也坦言，目前仍有諸多技術挑戰需要克服，包含晶片必須具備抗輻射與抗干擾的重新設計、廣播形式下的資安加密保護，以及在衛星高速運轉下如何跨衛星即時傳回資料的通訊難題。
然而，這項技術的商機無疑是巨大的。從深山緊急救難、金門馬祖等海上貨輪渡輪的訊號斷區，到穿越沙漠的自駕車安全聯網，低軌衛星都扮演了地表基地台無法取代的角色。這場從地表打到雲端、AI 與航太融合的無限商機，才正要開始 。
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