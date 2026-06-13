SpaceX一掛牌市值就破2兆！ OpenAI、Anthropic九月也要上市了

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美國科技產業迎來「世紀級」的首次公開募股（IPO）掛牌浪潮。太空探索公司SpaceX今（13）日正式掛牌上市，市值衝高至2.3兆美元，創下IPO規模歷史新高紀錄。緊跟在後的是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI與其競爭對手Anthropic，兩家公司最快預計在9月底前完成掛牌，市值同樣上看1兆美元。

OpenAI執行長阿特曼。（圖／美聯社）

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在本週稍早給員工的訊息中表示，他預計公司「將在1年內」公開上市。根據美國媒體The Information報導，OpenAI於8日已秘密向美國申請首次公開發行，與Anthropic一同積極籌備進軍股市，以把握投資人對AI股票的龐大需求。

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阿特曼進一步說明上市時程的彈性安排。他指出，「有很多因素可能讓上市時間提早或延後，但現在提出申請，可以讓公司保持彈性，若想要提早上市，也有選擇空間。」

OpenAI同時透露將「很快」以目前每股687.69美元價格，啟動公開收購要約。由於三家公司都是科技業的當紅炸子雞，OpenAI和Anthropic緊跟在SpaceX之後掛牌上市，同樣可能會掀起投資人踴躍的認購與買進潮。

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