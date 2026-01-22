SpaceX 星鏈遇勁敵？ 貝佐斯藍色起源將布局5千顆衛星
【緯來新聞網】亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）於本週三正式宣布一項太空計劃，預計部署由 5,408 顆衛星組成的全新通訊網路「TeraWave」。此系統主要針對數據中心、政府機構及大型企業客戶，提供極致的高速數據傳輸服務，並計劃於 2027 年第四季開始正式部署衛星。
（圖／翻攝自Blue Origin FB）
TeraWave 網路採用光學通訊技術（雷射鏈路），橫跨低地球軌道（LEO）與中地球軌道（MEO）衛星組成。設計目標是在地球上任何地點實現高達 6 Tbps 的資料傳輸速度。藍色起源表示，該網路旨在服務全球最多約 10 萬名客戶。
這項新服務將直接挑戰馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX。目前，「星鏈」（Starlink）網路約有 1 萬顆衛星在軌，是全球將網路基礎設施移至太空進展最快的系統；星鏈已在至少 140 個國家擁有超過 600 萬名用戶，服務對象涵蓋個人消費者、企業與政府。馬斯克先前也曾透露，未來將透過衛星擴展太空資料中心，而貝佐斯亦看好在未來 10 到 20 年內將成為常態。
