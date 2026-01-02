隨著低軌道衛星數量激增，太空交通壅塞與碰撞風險一直是天文學界與監管單位的隱憂。為了主動應對自然環境變化與潛在風險，SpaceX旗下的Starlink (星鏈) 工程副總裁Michael Nicolls稍早宣布，將把目前在550公里高度運作的主力通訊衛星群，逐步調降至480公里的軌道運行，這項調整預計在2026年內陸續完成，主要目的是因應太陽活動週期變化，並且確保太空環境的永續性。

SpaceX宣布將Starlink衛星軌道全面調降至480公里，應對「太陽極小期」、降低太空垃圾風險

太陽極小期逼近，大氣變稀薄成隱憂

SpaceX做出此決定的核心原因，與太陽活動週期息息相關。

廣告 廣告

隨著太陽活動即將邁入「極小期」 (Solar Minimum)，地球高層大氣的密度會隨之下降，導致物體在軌道上受到的空氣阻力變小。這意味著，如果一顆衛星在550公里高度失效，在太陽極小期期間，它可能需要4年以上的時間才能因自然軌道衰減 (Orbital Decay) 而墜入大氣層燒毀。

在這漫長的4年中，這顆失控衛星將成為太空中的不定時炸彈，增加與其他衛星或碎片碰撞的風險。

降至480公里，自動銷毀時間縮短至數月

為了縮短這個危險期，SpaceX決定將約4400顆處於550公里高度的衛星位置「主動降低」。

Michael Nicolls解釋，在480公里的高度，大氣密度相對較高。即便是在太陽極小期，失效衛星受到的阻力也足夠大，使其重返大氣層的時間縮短80%以上，從原本的4年大幅減少至僅需數個月。這能確保失效物體快速離開軌道，不佔用寶貴的太空資源。

此外，500公里以下的軌道目前相對「空曠」，既有的太空碎片與其他大型衛星星系較少，將Starlink移至此處也能進一步降低碰撞機率。

萬枚衛星在軌，可靠度數據驚人

自2019年發射首批衛星以來，Starlink已經累計發射了1萬顆衛星。扣除退役數量，目前仍有超過9000 顆在軌道上運行。

SpaceX也藉此機會大秀肌肉，強調其衛星具備極高的可靠性。在目前運作中的9000多顆衛星裡，僅有2顆出現失效狀況。即便如此，SpaceX仍希望建立高標準的「退場機制」，確保任何潛在故障都不會演變成災難性的太空垃圾問題。

分析觀點：大廠的自律是太空永續的關鍵

作為目前地球上擁有最多衛星的營運商，Starlink常被指責是製造太空垃圾的潛在元兇。這次主動降軌，雖然意味著衛星受到的空氣阻力增加，可能會稍微縮短其服務壽命或增加燃料消耗 (用於維持軌道)，但卻換來了更安全的太空環境。

這是一種「以退為進」的策略。透過將軌道降至更易於自然銷毀的高度，SpaceX不僅回應監管機構的擔憂，也為未來Starship (星艦) 發射更多二代、三代衛星騰出更安全的緩衝空間。畢竟，如果低軌道被垃圾塞滿，受害最深的也會是依賴這些軌道做生意的SpaceX自己。

更多Mashdigi.com報導：

SpaceX、OpenAI與Anthropic傳排隊上市，估值合計估計破3兆美元

榮耀再推超大電池容量手機HONOR Power 2，率先搭載天璣8500 Elite與「果味」十足外觀

Instagram負責人：AI內容多到抓不完，未來該標記的是「真人照片」而非AI