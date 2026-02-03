Elon Musk宣佈其太空探索公司SpaceX正式收購xAI，這意味著SpaceX現在不僅是一家火箭與衛星公司，更直接擁有AI模型技術。

SpaceX宣佈收購xAI，目標打造「軌道AI數據中心」解決能源荒

Elon Musk在聲明中表示，這次合併將組成「地球上 (與太空中)最具野心、垂直整合的創新引擎」，結合AI、火箭、太空網路、衛星直連手機 (Direct-to-Cell)，以及X的言論自由平台。

為什麼要買？為了把AI數據中心搬到外太空

把一家做聊天機器人 (雖然Grok最近爭議不少)的公司併入火箭公司，聽起來很荒謬？但在Elon Musk的邏輯裡，這卻是解決AI發展瓶頸的解決方案。

Elon Musk指出：「全球的電力需求根本無法滿足AI的發展速度」。他認為，將這些極度耗能的運算作業搬到太空是「唯一合乎邏輯的解決方案」。就在幾天前，SpaceX剛剛向美國聯邦通信委員會 (FCC)提交一份申請，計畫發射100萬顆新衛星，構建一個龐大的「軌道數據中心」 (Orbital Data Center)。

終極目標：用太空算力賺錢，殖民火星

這場收購的最終願景，依然回到了Elon Musk的火星夢。他聲稱，透過實現太空數據中心所解鎖的運算能力與營收，將足以資助未來的月球基地自給自足，並且建立完整的火星文明，最終實現人類向宇宙的擴張。

不過，外媒也吐槽，Elon Musk早在2017年就預言將在2024年把人送上火星，但現在看來顯然是跳票了。

為SpaceX兆元IPO鋪路？

這波整併操作的背後，更是充滿濃厚的資本運作意味。

左手換右手：現在SpaceX收購xAI，加上Tesla最近才剛宣布向xAI投資20億美元。顯示Elon Musk的資產正在快速集中化。

衝刺上市：SpaceX計劃在今年稍晚進行首次公開募股 (IPO)，估值可能突破1兆美元。將AI題材併入SpaceX，無疑能為這場IPO增添更多想像空間。甚至有傳聞指出，SpaceX內部曾討論過與Tesla合併的可能性。

