日前傳出正在推進規模驚人的首次公開募股 (IPO)，後續則由Elon Musk證實之後，華爾街日報引述消息報導指稱，SpaceX目前已經啟動投資銀行的遴選流程 (Bake-off)，高層將於本週開始面試。這意味著這家由Elon Musk領軍的太空發展獨角獸，正朝著公開募股邁出最實質性的一步。

SpaceX開始為2026年「超級IPO」做準備、估值衝上8000億美元，Google母公司默默躺賺？

啟動投行「選秀」，財務長證實：正為上市做準備

報導指出，SpaceX的高層定於本週開始面試各大投資銀行，以利聘請顧問協助處理上市事宜。這在業內被稱為「選秀」，通常是公開募股前的標準起手式。

而SpaceX財務長Bret Johnsen在上週五向員工發送了一則內部訊息，進一步證實公司正在為2026年可能進行的公開募股做準備。他在信中語帶保留但充滿信心地表示：「如果我們執行出色且市場配合，公開募股可能會籌集到大量資金」。

不過，管理層也強調，目前具體的公開募股時間表尚未最終敲定，同時上市計畫仍存在「高度不確定性」，一切取決於執行狀況與市場氛圍。

估值半年翻倍！二級市場狂飆至8000億美元

儘管公開募股八字還沒一撇，但SpaceX的身價在二級市場已經先「飛向火星」。

據傳SpaceX正在進行一輪內部的二級股票發售 (Tender Offer)，要約收購價格定為每股421美元。這將讓SpaceX整體估值增加至8000億美元。對比今年夏季約4000億美元的估值，短短半年內身價直接翻了一倍。

支撐這驚人估值的，除了穩定的獵鷹九號 (Falcon 9) 發射業務與政府合約外，最關鍵的獲利引擎依然是Starlink (星鏈) 衛星網路服務的爆發性成長。

Google母公司Alphabet躺著賺？

SpaceX估值暴漲，除了Elon Musk本人身價水漲船高，最大的外部贏家之一恐怕是Google的母公司Alphabet。

早在2015年，Google就與投資公司Fidelity Investments聯手向SpaceX投資10億美元，當時合計持股約10%。雖然Alphabet從未公開具體的持股細節，但在今年4月的財報中，Alphabet曾揭露了一筆80億美元的「未實現收益」，市場普遍認為這主要來自於去年底SpaceX估值約3500億美元時的間接獲利貢獻。

如今SpaceX估值衝上8000億美元，預計Alphabet將在接下來的財報中新增更可觀帳面投資收益。

