SpaceX IPO吸金2500億美元 超額認購4倍

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全球首富馬斯克的太空探索公司SpaceX12號將掛牌上市。

全球首富馬斯克的太空探索公司SpaceX12號將掛牌上市，根據路透引述知情人士指出，，SpaceX IPO案已經吸引超過2500億美元的認購需求，遠遠超過這次尋求籌資的750億美元金額，有望締造史上規模最大的首次公開發行股票紀錄。

路透引述消息人士指出，SpaceX IPO案目前超額認購倍數達到3.5倍至4倍，銀行家與投資人認為，這是需求強勁的最新跡象。據指出，馬斯克本人曾經參加一些與潛在投資人的Zoom會議。SpaceX總裁兼營運長夏特威爾和財務長強森也將出席摩根士丹利在紐約舉辦的午餐會，預估有 300名機構投資人參加。

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SpaceX這次公開發行股票，正值市場極度波動之際。那斯達克指數上個星期五出現一年多來最大跌幅，星期二繼續下跌；比特幣也下跌2.8%，相較1月高點跌幅達到37%。分析師推測，最近市場回落的原因之一，可能是 SpaceX的認購者為了籌措買進SpaceX股票的資金，而賣出其他資產。

SpaceX大力吹捧旗下AI業務未來將迎接23兆美元的市場機會，並強調SpaceX是唯一能夠擺脫地面企業限制、利用太空建立AI運算能力的企業，而這項能力未來將吸引龐大需求。

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