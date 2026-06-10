SpaceX IPO認購熱度爆棚 ! 投資需求突破2500億美元創市場紀錄
火報記者 陳銳/報導
馬斯克旗下太空科技公司SpaceX首次公開募股（IPO）目前已吸引超過2,500億美元認購需求，遠高於公司計畫募資的750億美元，超額認購倍數接近4倍，若按目前規劃完成上市，SpaceX將創下全球最大規模IPO紀錄。
目前認購需求主要來自大型機構投資者，其中不少長線基金已提交相當可觀的認購金額。由於IPO仍處於路演階段，最終配售結果尚未出爐，但整體需求表現已遠超市場預期。
儘管市場近期波動加劇，SpaceX的吸金能力依然驚人，納斯達克指數近期出現明顯回調，比特幣價格也較年初高點大幅下跌，部分市場人士甚至推測，部分投資人為了籌措資金參與SpaceX IPO，選擇提前出售手中的股票與其他資產，進一步加劇市場賣壓。
相比之下，更受到市場關注的是SpaceX對人工智慧產業的布局，根據公司向投資人展示的資料，未來人工智慧相關市場規模可望達到23兆美元，SpaceX認為，隨著AI運算需求快速增加，地面電力供應與資料中心建設將逐漸面臨瓶頸，而太空可能成為下一個關鍵基礎設施戰場。
公司提出的構想包括利用可重複使用火箭將大型資料中心與運算設備部署至太空，藉此突破地面能源與土地限制，SpaceX認為，美國目前在電力與運算基礎建設的擴張速度已逐漸落後中國，而太空運算平台將有機會成為新的競爭優勢來源，過去三年全球大部分送入軌道的酬載重量皆由SpaceX完成，顯示其在商業航太領域已建立難以撼動的競爭優勢。而Starlink目前則持續擴大全球覆蓋範圍，成為公司穩定的收入來源之一。
除了人工智慧布局外，SpaceX也持續強調其推動全球網路普及的使命，公司表示，目前全球仍有超過30億人口無法穩定連接網際網路，而Starlink的長期目標就是縮小這項數位落差，讓更多地區能夠接觸全球資訊與知識資源。
隨著IPO定價日逐漸接近，市場焦點已不再只是SpaceX能否成功上市，而是這家橫跨太空、通訊與人工智慧領域的企業，最終能否支撐高達1.75兆美元的估值目標，從目前認購熱度來看，投資人顯然願意為馬斯克描繪的未來藍圖買單，而這場IPO盛宴也可能成為今年全球資本市場最重要的里程碑之一。
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