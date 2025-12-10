知情人士透露，SpaceX目前正在推進規模驚人的首次公開募股 (IPO) 計畫。據傳其募資金額將超過300億美元，若成真將打破沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 在2019年創下的290億美元紀錄，成為有史以來最大規模的IPO。

傳SpaceX擬於2026年啟動史上最大IPO，目標估值1.5 兆美元超越Tesla

目標估值1.5兆美元，營收僅Tesla六分之一？

報導指出，SpaceX的管理層與顧問正爭取最早在2026年中下旬上市，但視市場狀況也可能延後至2027年。

最引人注目的是其目標估值，SpaceX計畫將公司整體估值推升至約1.5兆美元 (約新台幣48.75兆元)，不僅將超越Elon Musk旗下另一家公司Tesla約約1.4兆美元市值，更讓市場對其「本夢比」感到驚訝。

廣告 廣告

對比兩者營收：Tesla預計2025年營收為952億美元，而SpaceX在2025年的預估營收約為155億美元。這意味SpaceX在營收僅有Tesla六分之一的情況下，卻尋求更高的市場估值，凸顯投資人看重的並非其當下獲利，而是Starlink與Starship的未來爆發力。

資金用途：太空數據中心與晶片

至於這筆鉅額資金要用在哪？除了火星殖民夢想外，知情人士透露SpaceX預計利用IPO籌集部分資金開發「太空數據中心」 (space-based data centers)。

這項計畫包含購買運行這些數據中心所需的晶片，隨著Starlink衛星網路逐漸成熟，將運算能力直接部署在軌道上，或許是Elon Musk下一步整合太空通訊與AI運算的關鍵布局。

內部股價已飆升，Starlink分拆恐擱置

在次級市場交易中，SpaceX目前設定的股價約為每股420美元，使其估值已高於先前報導的8000億美元。Elon Musk也在「X」平台上強調，公司多年來現金流為正，且定期回購股票以提供流動性。

而過去市場盛傳Starlink業務將分拆獨立上市，但隨著此次SpaceX整體IPO計畫的推進，分拆方案似乎已被暫時擱置。Elon Musk認為Starlink與Starship的進展，加上全球直連手機 (Direct-to-Cell) 頻譜的取得，已經大幅擴大了公司的潛在市場規模。

更多Mashdigi.com報導：

攔截Netflix！派拉蒙發動1080億美元惡意併購華納兄弟探索，以每股30美元全現金對決

Apple Fitness+健身訂閱服務確認12/15登台，可與家人共享、支援AirPods Pro 3即時數據

趨勢科技2026資安預測：AI工業化成雙面刃，當心「Vibe Coding」與自動化流程反成企業內鬼