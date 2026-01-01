揮別AI應用爆發的2025年，剛邁入2026年，華爾街似乎已經準備好迎接一場史無前例的資本盛宴。根據福斯商業新聞 (Fox Business)與多方媒體報導指稱，科技圈的三大「獨角獸之王」——SpaceX、OpenAI與Anthropic，不約而同地傳出將在2026年啟動首次公開發行 (IPO) 計畫。這三家公司的潛在估值加總起來可能突破3兆美元，規模之大甚至可能超越當年沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 掛牌上市時的盛況。

SpaceX、OpenAI與Anthropic傳排隊上市，估值合計估計破3兆美元

SpaceX：星鏈變金雞母，目標估值1.5兆美元

在這波IPO浪潮中，聲量最大的莫過於Elon Musk領軍的SpaceX。

廣告 廣告

儘管Elon Musk過去曾多次表示不想讓SpaceX上市以免受股東牽制，但隨著Starlink (星鏈) 衛星網路計畫在2025年貢獻公司近七成營收，更已具備穩定的獲利能力，分拆上市或整體上市的呼聲越來越高。

最新消息指出，SpaceX鎖定在2026年下半年IPO，目標估值高達1.5兆美元。這筆資金將用於兩個燒錢無底洞：一是加速Starship (星艦) 的火星殖民計畫，另一個則是Elon Musk近期拋出的新願景——「太空AI數據中心」，試圖將高耗能的AI算力搬到衛星軌道上，利用太陽能與真空冷卻解決能源問題。

OpenAI：重組完成拼上市，估值挑戰1兆美元

緊追在後的是剛完成資產重組的OpenAI。

在2025年底正式獲得SoftBank鉅額注資，並且轉型為營利導向公司後，OpenAI被傳出正計畫在2026年底或2027年初掛牌上市，估值目標上看1兆美元。

雖然執行長Sam Altman曾表示對經營上市公司「興致缺缺」，但面對訓練GPT-6與建設Stargate超級電腦所需的驚人資本支出 (預計數千億美元)，IPO似乎是除了找微軟與SoftBank要錢之外，唯一可行的籌資途徑。

Anthropic：不想當老二，傳將搶先掛牌

相較於前兩者的眾所矚目，由前OpenAI員工創立的Anthropic則可能扮演「黑馬」角色。

據金融時報報導，Anthropic已經聘請知名律師事務所Wilson Sonsini籌備IPO事宜，有可能會「超車」OpenAI，搶先在2026年上半年掛牌上市。

憑藉著Claude模型在企業端的優異口碑，以及亞馬遜與Google雙重背書，Anthropic目前的私募估值已飆升至3000億美元。市場分析認為，Anthropic若能搶先上市，將能吸納市場上第一波渴望投資純AI標的之資金，避免與OpenAI正面撞期。

分析觀點：是「價值兌現」還是「接盤俠」？

筆者認為，2026年若這三家巨頭真的接連上市，將會是科技史上的分水嶺。

過去幾年，AI與太空科技的高估值主要停留在私募市場 (Private Market)，由創投與科技巨頭 (如微軟、亞馬遜)買單。一旦進入公開市場 (Public Market)，將直接面臨散戶與機構投資人對於「獲利能力」 (Profitability)的嚴格檢視。

SpaceX靠著Starlink已經證明其商業模式相對穩健，但OpenAI與Anthropic目前仍處於「燒錢換成長」的階段，其高達數千億甚至上兆美元的估值，是否透支了未來十年的成長？

更多Mashdigi.com報導：

Exynos處理器散熱救星？傳三星擬改用「並排」封裝技術，犧牲空間換取效能穩定

空間運算熱潮退燒？傳蘋果大砍Vision Pro產量與行銷預算，平價版或成最後救命稻草

榮耀再推超大電池容量手機HONOR Power 2，率先搭載天璣8500 Elite與「果味」十足外觀