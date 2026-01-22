「SPANCONNYx三麗鷗」首度聯名 從水晶飾品到居家擺設 可愛又療癒的《酷洛米＆美樂蒂》1/23限量開賣

三麗鷗的粉絲集合囉！水晶飾品品牌SPANCONNY，首度與三麗鷗人氣角色「酷洛米＆美樂蒂」聯名，打造療癒能量與甜酷魅力兼具的聯名系列，全新三麗鷗聯名於1/23(五)正式登場，並且推出限量滿額好禮，包括聯名限定的主題貼紙與造型徽章，每一款都可愛爆表，等你來收藏！

SPANCONNY × Kuromi & My Melody 必收聯名！

此次「SPANCONNYx三麗鷗」聯名，以「慶典派對」為主題，去年分別為美樂蒂50週年與酷洛米20週年，慶祝兩位角色即將迎接新的一年，聯名系列將可愛療癒的元素融入在水晶飾品當中，不管是手鍊、項鍊、戒指還是居家小物一應俱全，全都可愛到讓人想一次全收。

飾品設計上全採用不鏽鋼材質，維持長久配戴不易氧化，並巧妙融入兩位角色的經典元素，美樂蒂以經典的「粉×白」為主要色系，展現溫柔甜美，而酷洛米則是以「紫×黑×白」色系呈現，散發俏皮又帶點帥氣的小反差魅力。

SPANCONNY × Kuromi｜天然石輕珠寶

Kuromi天然石輕珠寶全系列商品，包含手鍊、項鍊、戒指、耳環，此系列金屬採用銀色不鏽鋼，並融入酷洛米的頭像輪廓與尾巴的線條設計，水晶則搭配酷洛米『紫、黑、白』的經典代表色，選用象徵智慧的紫水晶、辟邪與守護的黑瑪瑙以及象徵純潔與高貴的天然珍珠，整體設計呈現出角色獨有的個性靈魂，展現酷帥甜心「酷洛米」的專屬魅力！

SPANCONNY × Kuromi & My Melody｜天然水晶親子款

俏皮可愛的酷洛米與溫柔甜美的美樂蒂，兩種風格截然不同的三麗鷗人氣角色，深受大人與小孩的喜愛。這次品牌特別推出親子款式聯名飾品，打造能夠一起配戴、共享可愛的設計巧思。

本系列同樣採用不鏽鋼材質，兼具實用性與趣味感，平時可作為大人的項鍊配戴，也能繞三圈變成小孩的手鍊，一條飾品，多種戴法，親子一起戴可愛更加倍。此次聯名不只是飾品，更是一份能陪伴日常、記錄親子時光的可愛心意，讓幸福在每一次配戴中悄悄發生。

SPANCONNY × Kuromi & My Melody｜品牌獨家CONNY系列

CONNY系列為品牌獨家專利設計，主打可以重複拆解組合，客製屬於自己的水晶飾品，此次金屬吊墜內層選用珍珠母貝，隨著光線變化，呈現出細緻且層次豐富的自然光澤，為整體設計增添獨特的亮點。

SPANCONNY × Kuromi & My Melody｜水晶居家療癒系列

將本就充滿可愛與療癒魅力的美樂蒂與酷洛米，結合天然水晶能量，推出全新水晶居家療癒系列，讓角色的溫柔陪伴延伸至生活每個角落，為日常空間注入療癒能量。

美樂蒂款以溫柔甜美的形象為靈感；而酷洛米款則展現俏皮中帶點神秘的酷帥風格，無論是在家中或辦公空間，都能感受酷洛米與美樂蒂帶來的溫柔陪伴，成為日常中的療癒亮點，為生活點亮每一刻的儀式感！

滿額再送三麗鷗獨家聯名周邊！

除了聯名商品之外，SPANCONNY 也同步推出一系列限量周邊。凡購買三麗鷗聯名系列商品，即可獲得超可愛的「酷洛米 & 美樂蒂」主題聯名貼紙；同時還有聯名雙面提袋，雙面分別呈現酷洛米與美樂蒂設計，擁有超大容量，外出攜帶更便利，只要購買三麗鷗聯名商品加購$399即可獲得。活動將於 1/23（五）正式開跑，三麗鷗限量聯名商品與周邊數量有限，等你們來蒐集！！！

活動期間：1/23(五)~3/2 (一)

活動辦法：

1.購買三麗鷗系列商品享2件9折，再贈「主題貼紙 乙包」

2.購買三麗鷗系列商品滿$3600即贈「造型徽章 2個」

3.品項/加購價：買三麗鷗系列商品，$399加價購三麗鷗雙面提袋

*優惠詳情依官網/門市人員說明為主*

