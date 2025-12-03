「SPARK101」雙跨年 點燃從聖誕節、跨年到農曆新春的火花

台北101董座賈永婕今天(3日)宣布，照亮台灣20年的台北101跨年煙火今年將以全新的「SPARK101」系列活動，從聖誕節起，一路延續到跨年及農曆新春，希望點燃每個人心中最幸福、歡樂與感動的火花！

2025年即將邁入尾聲，備受矚目的台北101跨年煙火也將邁入第21個年頭，101董座賈永婕特別請同仁集結了101過去20年的跨年煙火感動瞬間，製作成品牌影片「Together, As Always 因為有你」，並於3日首播。影片中最大的亮點則是邀請到小S(徐熙娣)擔任旁白獻聲：『(原音)賈董，我再跟你說一次喔，我是要看澎湃的煙火，所以如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？together remember forever！』

賈永婕坦言，人生難免會有高低起伏、沮喪或傷痛，但她希望用101煙火帶給大家勇氣、信心與信念，並在跨年的時刻，與家人或好友一同感受到幸福、歡樂與感動。因此今年的跨年煙火，她特別推出全新的「SPARK101」系列活動，希望從聖誕節起，一路延續到跨年及農曆新春，以「SPARK the MOMENT、SPARK the NIGHT、SPARK the LOVE與SPARK the ART」4大主題，點亮整個城市的節慶氛圍，也點亮每個人心中的光芒！

至於整場活動最大的亮點就是，跨年倒數將提前6天展開！賈永婕說：『(原音)就通常都是12月31日才開始跨年，那今年呢，是從26日開始，那每一天，大家一定要來101看一下，到底是誰出來跟大家一起倒數，我們會有倒數6天、倒數5、4、3、2、1這樣。那再來，我們今年煙火是用了義大利的低焰煙火；然後煙火音樂是跟北流合作，辦了一個大型的徵選活動，完全都是我們台灣年輕人原創的音樂，滿滿的台灣元素跟台灣的力量！』

值得一提的是，今年台北101也首度攜手迪士尼，將「玩具總動員」的巴斯光年、胡迪及三眼怪化身為館外的燈飾，還有10幾位大咖角色也將以光雕投影現身101大樓，陪伴大家共度新年。

此外，從觀景台一路到辦公大樓，也展出非常多台灣藝術家的藝術品，讓大家看到台灣藝術家的豐富生命力與創造力。12月的每個週末也將邀請偏鄉孩童來到夢想舞台散播歡樂、散播愛；去年甫推出就獲得熱烈迴響的「聖誕傳情 點燈告白」，今年也再度開放付費報名，讓浪漫告白、真摯感謝與溫暖祝福點亮整座城市。(編輯：宋皖媛)