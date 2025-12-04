「Speak it loud, Taiwan proud！」臺北市114年度技術型高中英語口語表達與簡報應用營隊展現青年語言力與台灣文化 跨出英語表達第一步

由臺北市政府教育局主辦，臺北市立松山高級商業家事職業學校協辦的「臺北市114年度技術型高中英語口語表達與簡報應用營隊」於11月29日圓滿結業，營隊活動舉辦於11/08、11/15、11/22、11/29是為期四週的課程，最後在學生精彩成果展示中畫下完美句點。

整體以主核心「Speak it loud」象徵勇於開口說英文、不害怕犯錯，以大聲、主動、自信的態度運用語言；「Taiwan proud」則代表以臺灣為榮，將家鄉的文化、美食、風景與生活特色化為英文敘事內容，學習如何向世界介紹臺灣。營隊透過這個雙重意涵，引導學生在活潑、有趣、具挑戰的環境中練習口語並深化對臺灣文化的認同，營造青春、活力、正向的學習氛圍。

營隊課程以「臺北市十二行政區」作主題圍繞，將學生分為12個小組各自代表不同區域，從臺灣文化、地方特色到生活經驗切入，打造具備國際視野與在地故事的英語簡報，使交流更貼近真實世界語言情境。學生在準備過程中，不僅提升資訊組織與表達能力，也透過介紹自己熟悉的城市風貌與文化元素，更加理解並自信呈現「屬於臺灣的故事」。

課程設計上，營隊提供完善的學習環境與多元教學資源，並邀請多位具豐富經驗的專業講師授課，包括：

臺灣警察專科學校 林秀娟老師分享歷屆英語簡報競賽審查觀點，協助學生掌握專業簡報呈現的關鍵要素。

國立臺灣科技大學語言中心 Bradley Lunsford 教授指導資料蒐集與內容呈現技巧，強化學生的英語資訊組織能力。

國立臺北科技大學 姚長安老師教授簡報結構與視覺設計，協助學生提升簡報邏輯與美感表現。

LiveABC互動英語教學集團外籍講師 Sibu 與 Mpumie 老師帶領英語口語訓練，以情境會話、生活英語與主題口說練習，提升學生開口說英文的自然度與自信。

學生透過反覆練習、同儕回饋與跨組交流，逐步提升台上以英文溝通的能力。最終成果也獲得師長與講師的一致肯定。許多學生表示，除了學到簡報技巧，更重要的是克服緊張、勇敢用英語分享自己與臺灣的故事。

11/29 日簡報競賽當天，也很感謝臺北市政府教育局陳秉熙科長、臺北市政府教育局鍾采珍股長及松山家商的大家長柳景沅校長、應英科徐于婷主任、圖書館宋秀齡主任一同出席，給予學生勉勵跟鼓勵，另外當天擔任評審的導師，不僅擁有豐富英語專業，三位同時也是營隊當中一同帶領學生學習的授課導師Bradley Lunsford 教授及兩位LiveABC互動英語教學集團外籍講師 Sibu 與 Mpumie 老師，期望在熟悉與充滿支持的氛圍下，讓學生能更自在地站上舞台，綻放出最自信的表現。

而當天參賽的同學都以最真誠的聲音，展現青年在語言表達上的成長與潛力。期盼未來他們能將這份自信帶向更廣大的舞台，用更具流利的英語與堅定的文化認同，向世界展現臺灣青年的活力與光芒。

