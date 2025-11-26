SPN新聞網啟動江啟臣：基層選手需要被看見的不是獎牌而是努力的過程

SPN 新聞網」於 11 月 26 日正式啟動，典禮嘉賓雲集、盛況空前。立法院副院長江啟臣特別出席表示，他前來參加，就是為了呼應 SPN 新聞網社長何昱奇長期深耕基層體育的理念。他強調：「不要等到球員已經奪牌時，才來高喊台灣之光。真正需要被支持的，是他們在還沒發光發熱的階段。」江啟臣也感謝何昱奇多年來挺身協助基層選手，並期盼 SPN 新聞網能多多報導基層運動員的故事，「少一些政治味，多一些支持孩子的力量。」（如圖）

啟動典禮邀集體育界、政府官員與教育界代表共同見證。包括運動部代表、台中市運動局長官、立法委員廖偉翔、黃仁伉儷，以及多位台中市議員皆到場致意。教育界更大力支持，多所台中學校主管親自蒞臨，包括台中女中、大里高中、中正國小、向上國中、中山國中、萬和國中、南屯國小、大鵬國小、永春國小、東興國小、大業國中等校長及家長會幹部皆踴躍出席。

何昱奇表示，創立 SPN 的目的，就是要讓基層孩子的努力不再被忽略：「孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手，而不是等站上國際舞台後才被看見。」

運彩產業同樣給予高度支持。台灣運彩股份有限公司資深副總與通路處處長親臨祝賀，SPN 體壇脈動一路以來的重要推手──保全全國聯合會張達錩理事長，也特別出席見證啟動儀式，意義深遠。

教育界之所以如此力挺，源自何昱奇長期對基層體育的投入。多年來，他協助弱勢選手、補助各校校隊器材與訓練需求，以實際行動守護孩子的運動道路。他表示，創立 SPN 的初心，就是希望讓基層努力不再被忽略，「孩子需要的是在沒有成名前，就有人願意伸手。」

何昱奇的人生，是台灣基層奮鬥精神的縮影。從洗碗工、送報生一路打拚，他深知基層選手面臨的困境。其夫人曾為桌球國手，卻因資源不足而淡出體壇，使他更加決心推動制度改革。他歷時多年奔走，最終推動《運動彩券發行條例》修法，讓運動彩券盈餘全數投入運動發展基金，使基金每年穩定增加約 7 億元，被視為運彩制度重要里程碑。

啟動典禮最後在震撼戰鼓與熱力街舞中揭幕，象徵 SPN 將以活力、專業與使命感，為台灣體壇開啟全新篇章。