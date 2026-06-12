The new Sportagex2026 FIFA世界盃™世界級空間挑戰

【記者卓羽榛臺北報導】Kia秉持品牌精神「Movement that inspires 移動．啟發人心」，長期深耕全球各大運動賽事，自2007年起即為FIFA世界盃™官方合作夥伴，並於2026 FIFA世界盃™持續扮演重要角色。除由Kia新能源車款擔任2026 FIFA世界盃™官方指定用車外，Kia更推動「OMBC（Official Match Ball Carrier 官方護球員）」計畫，匯集全球優秀青少年球員組成「第49隊」，登上世界頂級舞台，親手將官方比賽用球交予裁判，點燃FIFA世界盃™的起點。



同時，Kia在台更加速邁入品牌新動能紀元，自3月上市的智慧科技油電潮旅 The new Stonic，累計訂單已突破900張；5月重磅登場的極致進口油電休旅 The new Sportage，訂單更突破3,900張，其中超過九成為油電車型；6月推出的新能源旗艦LSUV The new Sorento 全新年式，進一步完善跨級距新能源產品佈局。在多元完整的新能源車款陣容引領下，截至目前為止，Kia全車系訂單年成長近60%，油電車型銷售占比亦由21%大幅提升至66%，穩步邁向新能源領導品牌。



呼應「第49隊」官方護球員所傳遞的精神，Kia總代理台灣森那美起亞誠摯邀請全台朋友們，一同感受並分享世界級足球盛事的熱情，特別規畫「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™ 世界級空間挑戰」系列活動。即日起至7月17日止，只要前往活動網頁，預測The new Sportage車室空間可容納的FIFA世界盃™官方比賽用球數量，預測成功者即有機會獲得Kia x 2026 FIFA世界盃™限量聯名精品。



此外，Kia總代理台灣森那美起亞更打造全台唯一「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車」，以Kia x 2026 FIFA世界盃™聯名車貼妝點車身，並於車內裝載滿滿的官方比賽用球，巡迴全台9所Kia展示中心。活動結束後，車上所有官方比賽用球將全數捐贈予9所偏鄉學校與足球隊伍，象徵傳遞滿載足球夢想，更具體實現本次Kia x 2026 FIFA世界盃™主題「啟發．未來新動能」。



Kia Kid’s Cup 打造在台「第49隊」 啟發下一代足球夢想

Kia長期深耕足球發展，自2007年起連續擔任FIFA世界盃™官方合作夥伴，不僅透過賽事與全球球迷建立情感連結，更持續支持年輕世代勇敢逐夢。本屆2026 FIFA世界盃™，Kia以「第49隊」為核心概念，在FIFA世界盃™的48支隊伍之外，匯聚全球優秀青少年球員組成第49支隊伍，由Kia全力支持，攜手開啟賽事的嶄新篇章。這些年輕球員不再只是觀眾，而是以「OMBC 官方護球員」的身分，親手將比賽用球交予裁判，親身參與 FIFA世界盃™的重要時刻。在台灣，Kia總代理台灣森那美起亞亦長期深耕基層足球發展，持續以實際行動陪伴年輕世代追逐夢想。自2021年起舉辦「Kia Kid’s Cup」，為無數熱愛足球的孩子打造展現自我、累積經驗的舞台。今年將再度攜手台中沙鹿創睿汽車，預計於7月18日於台中朝馬足球場正式登場，期盼透過賽事能量，持續為台灣足球注入向上成長的動力，



「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™世界級空間挑戰」系列活動開跑

甫於5月正式上市的Kia極致進口油電休旅The new Sportage，自上市後獲得熱烈迴響，為感謝所有喜愛Kia的朋友們，同時邀請所有朋友們共同迎接Kia x FIFA世界盃™的啟動，特別打造全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車，車身將以Kia x FIFA世界盃™聯名車貼妝點，並裝載滿滿的FIFA世界盃™官方比賽用球。The new Sportage 擁有同級進口領先之2,755mm長軸距大空間，邀請全台喜愛Kia的朋友們一起預測可容納球數，預測成功者就有機會獲得Kia x 2026 FIFA世界盃™限量聯名精品。

同時，全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車也會於6月13日起，於全台9間Kia展示中心巡迴展出，將世界盃滿滿的熱情散播全台，而於巡迴結束後，車上滿載的官方比賽用球也將全數贈予全台9所偏鄉學校及足球隊，包括南投萬豐國小、花蓮瑞北國小、台東Pasikau足球隊、台東太平國小、雲林宜梧國中、花蓮秀林國中、屏東來義完全中學、花蓮富里國中與花蓮美崙國中等，期盼透過足球傳遞希望與勇氣，陪伴孩子們持續向夢想前進。



Kia x 2026 FIFA世界盃™6/19~21全台Kia展示中心活動

為迎接2026 FIFA世界盃™開打，Kia總代理台灣森那美起亞特於端午連假期間（6月19日至6月21日），於全台Kia展示中心同步推出足球主題展間活動，透過親子互動、足球遊戲及主題體驗等內容，邀請消費者與家人一同感受足球魅力與歡樂氛圍。現場還可以親自體驗Kia新能源車款，以及完整的新世代Kia產品陣容，邀請消費者親臨Kia展示中心，與Kia一同加入「第49隊」，更近距離體驗Kia兼具科技、空間與質感的產品魅力，感受「啟發・未來新動能」的魅力！

