The new Sportagex2026 FIFA世界盃™世界級空間挑戰
【記者卓羽榛臺北報導】Kia秉持品牌精神「Movement that inspires 移動．啟發人心」，長期深耕全球各大運動賽事，自2007年起即為FIFA世界盃™官方合作夥伴，並於2026 FIFA世界盃™持續扮演重要角色。除由Kia新能源車款擔任2026 FIFA世界盃™官方指定用車外，Kia更推動「OMBC（Official Match Ball Carrier 官方護球員）」計畫，匯集全球優秀青少年球員組成「第49隊」，登上世界頂級舞台，親手將官方比賽用球交予裁判，點燃FIFA世界盃™的起點。
同時，Kia在台更加速邁入品牌新動能紀元，自3月上市的智慧科技油電潮旅 The new Stonic，累計訂單已突破900張；5月重磅登場的極致進口油電休旅 The new Sportage，訂單更突破3,900張，其中超過九成為油電車型；6月推出的新能源旗艦LSUV The new Sorento 全新年式，進一步完善跨級距新能源產品佈局。在多元完整的新能源車款陣容引領下，截至目前為止，Kia全車系訂單年成長近60%，油電車型銷售占比亦由21%大幅提升至66%，穩步邁向新能源領導品牌。
呼應「第49隊」官方護球員所傳遞的精神，Kia總代理台灣森那美起亞誠摯邀請全台朋友們，一同感受並分享世界級足球盛事的熱情，特別規畫「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™ 世界級空間挑戰」系列活動。即日起至7月17日止，只要前往活動網頁，預測The new Sportage車室空間可容納的FIFA世界盃™官方比賽用球數量，預測成功者即有機會獲得Kia x 2026 FIFA世界盃™限量聯名精品。
此外，Kia總代理台灣森那美起亞更打造全台唯一「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車」，以Kia x 2026 FIFA世界盃™聯名車貼妝點車身，並於車內裝載滿滿的官方比賽用球，巡迴全台9所Kia展示中心。活動結束後，車上所有官方比賽用球將全數捐贈予9所偏鄉學校與足球隊伍，象徵傳遞滿載足球夢想，更具體實現本次Kia x 2026 FIFA世界盃™主題「啟發．未來新動能」。
Kia Kid’s Cup 打造在台「第49隊」 啟發下一代足球夢想
Kia長期深耕足球發展，自2007年起連續擔任FIFA世界盃™官方合作夥伴，不僅透過賽事與全球球迷建立情感連結，更持續支持年輕世代勇敢逐夢。本屆2026 FIFA世界盃™，Kia以「第49隊」為核心概念，在FIFA世界盃™的48支隊伍之外，匯聚全球優秀青少年球員組成第49支隊伍，由Kia全力支持，攜手開啟賽事的嶄新篇章。這些年輕球員不再只是觀眾，而是以「OMBC 官方護球員」的身分，親手將比賽用球交予裁判，親身參與 FIFA世界盃™的重要時刻。在台灣，Kia總代理台灣森那美起亞亦長期深耕基層足球發展，持續以實際行動陪伴年輕世代追逐夢想。自2021年起舉辦「Kia Kid’s Cup」，為無數熱愛足球的孩子打造展現自我、累積經驗的舞台。今年將再度攜手台中沙鹿創睿汽車，預計於7月18日於台中朝馬足球場正式登場，期盼透過賽事能量，持續為台灣足球注入向上成長的動力，
「The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™世界級空間挑戰」系列活動開跑
甫於5月正式上市的Kia極致進口油電休旅The new Sportage，自上市後獲得熱烈迴響，為感謝所有喜愛Kia的朋友們，同時邀請所有朋友們共同迎接Kia x FIFA世界盃™的啟動，特別打造全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車，車身將以Kia x FIFA世界盃™聯名車貼妝點，並裝載滿滿的FIFA世界盃™官方比賽用球。The new Sportage 擁有同級進口領先之2,755mm長軸距大空間，邀請全台喜愛Kia的朋友們一起預測可容納球數，預測成功者就有機會獲得Kia x 2026 FIFA世界盃™限量聯名精品。
同時，全台唯一The new Sportage x 2026 FIFA世界盃™足球車也會於6月13日起，於全台9間Kia展示中心巡迴展出，將世界盃滿滿的熱情散播全台，而於巡迴結束後，車上滿載的官方比賽用球也將全數贈予全台9所偏鄉學校及足球隊，包括南投萬豐國小、花蓮瑞北國小、台東Pasikau足球隊、台東太平國小、雲林宜梧國中、花蓮秀林國中、屏東來義完全中學、花蓮富里國中與花蓮美崙國中等，期盼透過足球傳遞希望與勇氣，陪伴孩子們持續向夢想前進。
Kia x 2026 FIFA世界盃™6/19~21全台Kia展示中心活動
為迎接2026 FIFA世界盃™開打，Kia總代理台灣森那美起亞特於端午連假期間（6月19日至6月21日），於全台Kia展示中心同步推出足球主題展間活動，透過親子互動、足球遊戲及主題體驗等內容，邀請消費者與家人一同感受足球魅力與歡樂氛圍。現場還可以親自體驗Kia新能源車款，以及完整的新世代Kia產品陣容，邀請消費者親臨Kia展示中心，與Kia一同加入「第49隊」，更近距離體驗Kia兼具科技、空間與質感的產品魅力，感受「啟發・未來新動能」的魅力！
其他人也在看
SpaceX登陸納斯達克！巨量散戶追夢，馬斯克：我要帶人類前往月球、火星和遠方
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。 最新數據顯示，預測市場Polymar......
美伊和平協議現曙光 伊朗外長：雙方從未如此接近
中東局勢出現重大轉折！伊朗外交部長 Abbas Araghchi 於週五表示，美國與伊朗在結束中東衝突的談判上取得突破性進展，雙方距離達成和平協議「從未如此接近」。
全少跆拳賽》臺中王卉綸完成三連霸 桃園張凱薰逆轉封后
臺中市精英道館選手王卉綸(紅）完成個人在『全少」三連霸。姚瑞宸攝 【姚瑞宸／臺北報導】在上個月「115年度培育優秀或具潛力運動選手暨2026年青年奧運國家代表隊選拔賽」，...
周興哲《歌手2026》遭淘汰！那英當場崩潰喊「怎麼搞的」全場震驚
中國音樂競賽節目《歌手2026》最新一集迎來「月度決賽制」，賽制首次升級，7位歌手同台競演後將直接淘汰3人，戰況激烈，也讓現場氣氛相當緊繃。本集賽事中，齊豫、周興哲、竇靖童、胡彥斌等人同場較勁。經過多輪評選後，製作單位宣布阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）與台灣歌手周興哲率先遭到淘汰，止步本輪賽事，讓不少觀眾感到意外。林宜君
電子煙成毒品溫床？醫揭抓毒駕盲點：禁了一個依托咪酯，還有下一個
近期台灣使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯人數大增，引發多起毒駕事故。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道中指出，目前依托咪酯的濫用侷限於東亞年輕人，為年輕人電子煙次文化的併發症。若在藥效未完全退去時開車便形成毒駕，目前政府面對毒駕採取的策略與酒駕防治類似，出動大規模警察取締，抓到後予以嚴懲，此舉可部分遏止毒駕，但一定程度後會遇到瓶頸，此時反毒工作就需......
羽球》1男3女台將同日澳洲8強止步 男雙陳政寬／劉廣珩、女雙林芝昀／許尹鏸晉4強
屬超級500系列的澳洲羽球公開賽中，單打台將僅存的1男3女，包括男單李佳豪、女單林湘缇、黃宥薰和陳肅諭都在同日出局，4人都在單打8強止步，幸好在男雙陳政寬／劉廣珩、女雙林芝昀／許尹鏸2組組合成功晉及4強。雖然台將周天成、林俊易去年雙雙闖進澳洲男單4強，但可惜今年不再，唯一倖存的男單世界第34李佳豪今8強以18比21、16比21負於大會第3種子、世界第13的法漢(Alwi Farhan，印尼)。女單雖然有3台將打進8強，但可惜都在今同日出局，包括世界第16林湘緹以11比21、10比21負於前世界球后、世界第12日本女將奧原希望；世界第31黃宥薰以兩個15比21負於世界第8的切楚翁（Pornpawee Chochuwong，泰國）；最後一位世界第68陳肅諭以6比21、9比21負於世界第10的前世界球后辛度(Pusarla Venkata Sindhu，印度)。雖然在單打台將都在8強止步，幸好在雙打部份頗有斬獲，男雙世界第174陳政寬／劉廣珩在對世界第10的印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）／拉馬錢德蘭（Arjun Madathil Ramachandran）
川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門
美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。
世足》親製戰術PPT解說！尹斗俊「看到撞牆、暴哭」真實反應網笑瘋
2026年世界盃足球賽今（12日）正式開打，韓國男團HIGHLIGHT隊長尹斗俊作為演藝圈知名足球迷，在韓國迎來小組賽A組首戰對陣捷克的關鍵賽事時，也透過團體官方YouTube頻道進行陪看直播。不僅一度激動到頭撞到牆壁，在韓國隊以2比1逆轉擊敗捷克後，更忍不住感動落淚，誇張又真情流露的反應迅速在網路上瘋傳。
菲律賓128年國慶活動6/14板橋登場 超人氣女團YARA首度來台開唱
【互傳媒／記者 謝忠義／新北市 報導】為慶祝菲律賓獨立128週年國慶，新北市政府勞工局將攜手馬尼拉經濟文化辦事
【更新】綠能金童爆內線弊案！涉利多大單前卡位 天宇吳氏3兄弟共交保1300萬元
曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總經理吳祖銓3兄弟，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯反《證券交易法》內線交易罪將3兄弟各諭知900萬元、300萬元、100萬元交保，3人均限制出境出海及住居。
Subaru全新「Station Wagon風格四驅SUV」備受關注！ 全長4.8公尺車身搭載「高輸出Power Unit」！ 超大行李廂空間加上配備豐富的豪華內裝，究竟最高規格的「Trailseeker」有什麼魅力？
2026年6月的汽車市場中，EV競爭愈來愈激烈，各家車廠都積極推出新車款。在這樣的趨勢下，Subaru於202 […]
她工作10年驚覺與新人同薪 主管冷回「這句」引轉職論戰
台灣就業市場的薪資與年資結構長期存在不對等現象。近日一名女性上班族在網路論壇發文大吐苦水，透露自己在現職公司辛勤付出了長達10年的青春，日前卻在無意間赫然發現，剛進公司的新進員工，起薪竟然與她目前的薪水完全一樣，這項殘酷的發現讓她感到無比錯愕與心寒。該貼文隨即掀起大批受薪階級的強烈共鳴，過來人紛紛直言職場上想要獲得理想待遇，往往只能依靠外部跳槽，而非死守既有職位。
馬斯克太空帝國上市就噴！ SpaceX首筆成交169美元大漲22%
全球資本市場迎來歷史性一刻。馬斯克旗下太空公司SpaceX正式掛牌上市，股票代號SPCX，首日掛牌就成為市場焦點。雖然IPO發行價訂在135美元，但開盤前第一筆成交價直接衝上169美元，較發行價大漲22%，顯示市場對這家全球最具代表性的太空企業高度追捧。隨著SpaceX成功完成史上最大規模IPO，馬斯克的身價與太空版圖也同步邁向新里程碑。
【世界盃】地主隊來了！凌晨「加拿大 vs. 波赫」、上午「美國 vs. 巴拉圭」台灣運彩最新賠率曝光
2026世界盃12日凌晨開踢，墨西哥身為地主之一首戰便2：0完封南非，而13日另外兩隊地主隊也將上場，凌晨登場的是加拿大對上波赫，而上午則是美國隊要對戰實力不俗的巴拉圭，而台灣
橫向國道要收費了？國道基金缺口266億創新高 高公局曝評估結果
國道2號、國道4號、國道6號、國道8號與國道10號未來是否可能告別免費時代？立法院交通委員會日前要求交通部高速公路局全面檢討國道收費制度，並評估橫向國道收費可行性，引發社會高度關注。表面上看似是用路人荷包問題，但更深層的原因其實是國道基金財務壓力持續惡化。在未來7年超過4000億元重大建設需求下，如何維持高速公路建設與養護財源，已成為政府不得不面對的課題。2......
中職》林子偉關鍵內安＋郭阜林要命失誤 桃猿踢館成功
由於近日全台雨勢不斷，今天(12日)新莊、天母賽事紛紛延賽，台鋼雄鷹主場出戰樂天桃猿成唯一一場有進行
快訊／大樂透連10摃！還有51組端午加碼百萬等你喔
大樂透第115000061期於6月12日開獎，頭獎連10摃未開出，預計下期6月16日頭獎累積金額將上看2.8億元，挑戰今年最高獎金紀錄。本期中獎號碼為01、06、16、20、34、49，特別號03。此外，端午加開百萬獎項共開出12組，目前仍有51組百萬大獎待送出。隨著加碼活動持續進行，下期預估銷售額將達1.7億元。想圓發財夢的民眾請務必把握機會，詳細中獎資訊與派彩公告請以台彩官網為準。
《Kingshot》國王宣布出征球場！攜手阿根廷國家隊跨界合作
由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行結合策略和放置的中世紀生存遊戲《Kingshot》迎來重磅好消息要與領主分享──《Kingshot》即日起成為阿根廷國家隊官方合作夥伴！這次跨界合作將全球矚目的頂級體育賽事與《Kingshot》的王國征途精神強強聯手，一連串足球主題活動與線下應援活動蓄勢待發，迫不及待地邀請領主一同感受這股無可比擬的熱烈氛圍，千萬不要錯過！
「世足女王」夏奇拉氣勢拉滿 唱跳嗨翻世界盃！4度登台「這首神曲」最對味
2026年世界盃足球賽台灣時間12日正式開踢，國際樂壇巨星夏奇拉（Shakira）登場表演成為賽前亮點。她與奈及利亞歌手伯納男孩（Burna Boy）獻唱本屆世界盃官方主題曲〈Dai Dai〉，現場觀眾紛紛起立歡呼。
2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。 世界盃首度擴編48隊 史上最大規…