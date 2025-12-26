Spotify幾乎被「搬空」！ 激進組織自稱保存8600萬首音樂

全球擁有逾7億用戶的Spotify，遭激進組織指稱有大量音樂檔案被未授權擷取。（圖／達志／美聯社）

全球擁有超過7億名用戶的音樂串流平台Spotify，近日遭激進組織指控發生大規模音樂資料擷取事件。該組織宣稱，已自Spotify平台取得逾8600萬首音樂檔案與龐大中繼資料，總資料量接近300TB，未來計畫分階段對外開放下載，相關消息震撼音樂與科技產業。

根據《衛報》與《Engadget》等外媒綜合報導，名為Anna’s Archive的組織表示，他們透過技術手段大規模擷取Spotify資料，取得約8600萬首實際音樂檔案，以及約2億5600萬筆歌曲中繼資料，內容涵蓋藝人名稱、專輯資訊等。該組織指出，這批資料涉及超過1500萬名音樂人與5800多萬張專輯。

Anna’s Archive聲稱，所取得的音樂檔案約占Spotify用戶實際收聽內容的99.6%，雖僅約占平台整體曲庫的37%，但已足以作為建立「音樂保存庫」的基礎。該組織表示，相關音檔將依照受歡迎程度分階段釋出，並透過BT種子方式分享，供具備足夠儲存空間的使用者下載。

該組織在官方說明中強調，其宗旨在於「保存人類的知識與文化」，並不區分媒介形式，音樂同樣屬於重要文化資產。Anna’s Archive也指出，現有實體與數位音樂收藏，往往過度集中於主流藝人，或因追求高音質而產生過大檔案，缺乏全面且有效率的保存結構。

對此，Spotify回應表示，經內部調查後確認，事件並非系統遭到駭客入侵，而是第三方利用用戶帳號進行未授權操作，並以不法手段繞過DRM數位版權管理機制，存取部分音頻檔案。Spotify已辨識並停用涉案帳號，並新增多項防護措施，持續監控可疑行為。

Spotify強調，目前尚未發現相關音樂檔案已被公開散布，用戶個人資料亦未外洩，並重申自成立以來即與創作者站在同一陣線，將持續與產業夥伴合作，防範反著作權行為，保障音樂人權益。

事件同時引發AI產業風險的討論。作曲家與著作權倡議者Ed Newton-Rex指出，AI產業以未授權內容進行模型訓練的情況並不罕見，若這批音樂資料流入AI公司，將對創作者權益造成重大侵害，呼籲政府要求業者揭露訓練資料來源。

此外，有AI新創公司共同創辦人在LinkedIn上指出，若相關音檔全面流通，一般使用者理論上可自行建立「免費版Spotify」，科技公司也可能藉此大規模訓練音樂生成模型，而真正的限制僅剩著作權法與執法力道。

Anna’s Archive宣稱已大規模擷取Spotify音樂資料，並計畫建立「音樂保存庫」，引發著作權爭議。（圖／翻攝自X，@nordicinst）

