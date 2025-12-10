Spotify挑戰YouTube！ 開放美加付費用戶看MV

Spotify將開放美加付費用戶可看MV。（圖／路透社）

瑞典串流媒體巨頭Spotify於9日宣布，將在美國和加拿大開放高級（Premium）訂閱用戶使用音樂影片（MV）服務，正以此挑戰世界最大線上影片平台YouTube在市場上的地位。

Spotify表示，將在本月底以前，向美國和加拿大的Premium訂閱用戶提供觀看MV服務，以挑戰YouTube的市場地位。影片內容將比純音訊內容更具沉浸感和互動性，有助於吸引更多用戶和廣告商。首批影片庫將包含美國歌手雅瑞安娜（Ariana Grande）、英國歌手奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）、韓團BABYMONSTER和美國歌手艾狄森芮（Addison Rae）等藝人的作品。

Spotify指出，「我們發現，當粉絲在Spotify上發現一首帶有音樂影片的歌曲時，他們再次播放的可能性會提高34%，而在接下來的一週內儲存或分享的可能性亦會提高24%。」

Spotify最近發布了「年度總回顧」（Wrapped），在短短24小時內就吸引了超過2億活躍用戶，比2024年同期增長了19%。財務長克里斯蒂安（Christian Luiga）說，「用戶參與度是我們衡量指標中非常重要的一部分，有時它甚至比用戶數量更重要。」

此外，《路透社》報導提到，Spotify盤後交易股價上漲近4%，2025年迄今累計漲幅約28%；在2024年於近100個市場推出測試版後，此舉旨在強化Spotify自身相較於蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）等競爭對手音樂串流服務的地位。不過，《金融時報》日前報導指稱，Spotify預計將在2026年第一季提高美國的訂閱價格。

