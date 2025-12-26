Spotify驚傳遭駭！駭客宣稱「偷走8600萬首音樂」預告將外流

全球音樂串流平台Spotify。示意圖，取自Unsplash



全球擁有超過7億用戶的音樂串流平台Spotify，驚傳遭激進組織 Anna’s Archive取得約8600萬首音樂檔案與龐大中繼資料（metadata），總資料量高達300TB，並計畫未來透過BT種子（torrents）方式，分階段對外免費釋出，引發全球震撼。

綜合《衛報》（The Guardian）等外媒報導，Anna’s Archive宣稱，此次從Spotify擷取大約8600萬首音樂檔案，另包含數以千萬計的歌曲中繼資料，如藝人名稱、專輯資訊等。他們聲稱，相關音檔幾乎囊括Spotify用戶實際常聽內容，占整體收聽量約99.6%，雖僅約占平台全部曲庫的37%，但已足以作為建立「音樂保存庫」的基礎。

Anna’s Archive強調，他們的目的在於「保存人類的文化與知識」，避免音樂作品因戰爭、災難或公共預算縮減而消失。該組織指出，現有音樂收藏多集中於主流藝人，或因追求高音質導致檔案過於龐大，缺乏有效、全面且長期的保存結構，因此計畫以壓縮後的音檔形式，依照受歡迎程度逐步釋出。

消息傳出隨即引發譁然，有部分科技與創投圈人士發文直言，若相關音檔全面流通，一般使用者理論上可自行建立「免費版Spotify」，科技公司也可能藉此大規模訓練音樂生成模型，真正的限制僅剩著作權法與執法強度。

對此，Spotify出面回應澄清，經內部調查後確認，事件並非系統遭駭客直接入侵，而是第三方利用自行建立的用戶帳號，透過不法手段繞過DRM（數位版權管理）機制，在數個月內擷取部分音頻檔案。Spotify表示，已鎖定並停用相關帳號，並同步強化防護措施與監控機制。

Spotify強調，目前未發現用戶個人資料外洩，也未證實相關音樂檔案已被公開散布，並重申公司立場始終與創作者站在同一陣線，將持續與產業夥伴合作，防範侵害著作權的行為。

AI與著作權倡議者Ed Newton-Rex警告，若這批音樂資料遭AI公司挪用進行模型訓練，將對創作者權益造成重大侵害，並指出目前已有不少AI公司使用未經授權的內容進行訓練，呼籲各國政府應要求業者揭露訓練資料來源，加強監管。

