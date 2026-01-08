Spotify 大幅調降獲利門檻！讓中小型創作者更容易變現

火報記者 陳銳／報導

串流音樂平台 Spotify 近日宣布，將進一步擴大面向創作者的獲利計畫，同時為影片播客推出多項新工具，藉此強化對 YouTube 與 Netflix 等平台的競爭力，搶攻快速成長的影音內容市場。

Spotify 表示，過去五年已向全球播客產業投入超過 100 億美元，用於提升創作者收入、增加用戶參與度，並持續完善相關基礎設施，隨著影片播客需求快速攀升，平台也決定調整既有制度，降低創作者參與變現計畫的門檻。

Spotify 表示，已下調變現計畫門檻，讓更多中小型創作者有機會參與並獲得平台分潤。圖:istockphoto

在最新調整下，創作者只需擁有 1,000 名活躍聽眾、過去 30 天累計 2,000 小時的收聽時數，並發布至少三集節目，即可申請加入變現計畫。相較過去須達到 2,000 名聽眾、1 萬小時收聽時數與 12 集內容，新規定大幅降低了進入門檻，讓更多中小型創作者有機會參與。

Spotify 也說明，加入計畫的創作者仍可透過免費版本與其他平台的廣告獲得收入，而影片播客創作者則可額外取得平台分潤。當高級訂閱用戶觀看其影片內容時，Spotify 將直接向創作者支付費用，成為不同於傳統廣告模式的另一項收入來源。

此外，Spotify 預計於 4 月推出新的贊助管理工具，協助創作者更容易從 Acast、Audioboom、Libsyn 等第三方託管平台發布影片播客並進行變現，進一步簡化商業合作流程。

在硬體與製作資源方面，Spotify 同步宣布於洛杉磯設立全新的 Spotify Sycamore Studios，作為旗下 The Ringer 播客的新製作基地，並將開放給部分創作者使用。Spotify 內容合作負責人喬丹・紐曼表示，該設施將與倫敦、紐約的既有工作室形成支援網絡，協助創作者降低場地租借與製作成本，加速內容產出。