Spotify「私訊」功能上線！網友笑虧：偷吃密道再＋1

Spotify音樂串流平台近期推出多項新功能，包含DJ級混音功能、全新的「降低重複」演算法，讓剛聽完的歌曲不再頻繁出現在歌單中。此外，Soptify還推出了「訊息」功能，在APP內就可以和好友分享喜愛的歌曲，該功能引起熱議，也有網友直呼「根本是讓人偷吃的新功能」。

Spotify近日為用戶推出全新的「私訊」功能，以往只能透過IG、Line、iPhone訊息、臉書等APP分享音樂，現在可以直接在Spotify APP內與好友進行分享，只要點選歌曲、Podcast的分享鍵，就會出現「透過Spotify訊息分享」欄位，可以將歌曲透過私訊方式，直接傳送到與好友的聊天室，讓彼此交流更即時。

該項功能不限於Premium會員，免費用戶也可以使用，不過若想傳送訊息，記得先與好友一起更新到最新版本。

然而，傳送的對象除了同一個家庭方案之外，也包括曾經透過「分享內容」、「共享合輯」或「協作播放清單」的朋友，以往分享的音樂也會存留在聊天室內。

消息曝光後引起網友熱議，紛紛笑稱簡直是推出了新的「偷吃功能」，更有人呼籲若懷疑另一半偷吃，不妨打開Spotify訊息欄，恐怕會有讓人驚訝的發現。

事實上，有徵信業者曾列出偷吃的小撇步，包含在LINE搜尋「寶貝」、「愛你」關鍵字、查看LINE通話紀錄，或是查看各個APP聊天紀錄，如微信、Skype、Foodpanda、Uber、Uber Eats等，如今「Soptify」又推出私訊功能，恐怕也為偷吃仔開闢一個新天地。



