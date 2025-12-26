Spotify「8600萬音樂遭竊」恐被免費下載？平台急滅火回應

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

全球擁有超過7億用戶的音樂串流平台Spotify，近日驚爆大規模音樂檔案遭駭外流；激進組織Anna's Archive 聲稱，已從Spotify取得約8600萬首音樂與大量中繼資料，總資料量高達300TB，未來計畫透過BT種子對外開放「免費下載」。Spotify緊急發出聲明，強調用戶個資並未外洩。

全球擁有超過7億用戶的音樂串流平台Spotify，近日驚爆大規模音樂檔案遭駭外流。（示意圖／unsplash）

據外媒報導，Anna's Archive表示，此舉並非為牟利，而是要建立「音樂保存庫」，避免文化內容因戰爭、災害或預算縮減而消失。不過，由於該組織聲稱掌握的音樂內容幾乎涵蓋Spotify平台99% 的主流收聽曲目，外界質疑，若資料真的全面流出，等同任何人都能打造「自己的免費Spotify」，甚至成為AI音樂模型的龐大訓練素材。對此，AI與著作權倡議者Ed Newton-Rex 警告，若相關資料被 AI 業者未經授權使用，將對創作者權益造成嚴重傷害，呼籲政府要求AI公司公開訓練資料來源。

針對外界質疑，Spotify出面澄清，強調此次事件並非平台遭駭，而是有第三方透過建立用戶帳號、繞過DRM（數位版權管理）方式，長時間抓取部分音頻內容。Spotify表示，用戶個資並未外洩，相關帳號已遭關閉，並已加強防護與監控機制。

