Spotify收購取樣資料庫WhoSampled，推出「SongDNA」功能讓用戶秒懂歌曲「基因」
Spotify證實買下知名的音樂取樣資料庫公司WhoSampled，而隨著這項收購，Spotify也同步推出了名為「SongDNA」的全新互動功能，將讓使用者在聆聽音樂時，能深入了解歌曲背後的「基因」，包含取樣來源、協作者以及翻唱版本等資訊。
Premium用戶獨享，一鍵檢視取樣來源
根據官方說明，Spotify Premium用戶將能在「正在播放」 (Now Playing)介面中看到SongDNA功能。該功能被描述為展示歌曲之間連結的方式，將協作者、取樣 (Samples) 與翻唱 (Covers)資訊整合在同一處。
以Doja Cat的熱門金曲《Kiss Me More (feat. SZA)》為例，SongDNA不僅會列出Carter Lang等作曲家與主要藝人，更會揭露該曲取樣自Olivia Newton-John的經典名曲《Physical》，同時也會列出如Rainych等藝人的翻唱版本 。
WhoSampled續存且移除廣告，資料庫納入Spotify生態
雖然雙方並未透露具體的交易金額，但Spotify確認將同時擁有WhoSampled團隊及其龐大的資料庫 (目前追蹤超過120萬首歌曲與62.2萬個取樣)。WhoSampled團隊表示，雙方對於「音樂脈絡的力量」有著共同信念。
而WhoSampled平台與品牌將繼續獨立運作，在交易完成後，WhoSampled將獲得資源進行改進，包含更快的審核時間、移除展示廣告，使其行動應用程式改為免費下載與訂閱。
同步開發「About the song」功能
除了SongDNA，Spotify也透露正在開發一項名為「關於這首歌」 (About the song)的功能。這將在播放介面中透過可滑動的卡片，展示歌曲的靈感來源、創作過程，以及文化影響力等深度資訊，顯示Spotify正試圖透過收購與功能更新，從單純的串流平台，轉型為更具深度的音樂百科與探索工具。
