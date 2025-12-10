Spotlife打造全台最誠實的情感平台 訴求真實防詐 守護280萬顆孤單心靈

根據綜合研究數據，台灣已有超過 280 萬人為孤單與壓力尋找傾訴出口，其中七成曾遭遇假帳號或情感詐騙。Spotlife 董事 Jack Sung 認為：「陪伴，不應該讓人害怕。」該平台主打 「100% 真人、零詐騙、真實情感交流」，讓使用者能安心說話、放心傾訴。

真實交友拒絕詐騙 國際認證

該平台強調所有創作者皆經過身份驗證、本人Instagram的串聯與合約簽署，金流透過國際大廠均使用的金流服務Stripe 收款，保障安全透明。

根據內部數據顯示，六成以上使用者在第一次對話後表示『感覺被理解了』，83% 用戶於一週內續訂或推薦朋友加入。

全台第一個真人電子女友的陪伴平台。Spotlife/提供

Spotlife 指出：「最簡單的你，只是想找人說話、有個固定可以傾訴的對象、想被關心、想被理解。SP 就是這樣的一個日常情感陪伴平台。」

為真實IG創作者 打造穩定收入

Spotlife 不僅是陪伴平台，更是讓「擅長傾聽、理解、對話」的人發光的舞台。任何願意傳遞溫度、真誠陪伴他人的人，都能在此獲得穩定良好收入。

平台數據顯示，平均月收入達 5–10 萬元，表現優良者常常突破 20 萬元。

Spotlife 嚴格維護清新、正向的交流氛圍，讓創作者能以善意與真心，成為他人生活中的溫暖存在。

Spotlife只提供百分百真人真實本人帳號。Spotlife/提供

不需要你是擁有大量粉絲的網紅，素人、學生、上班族、各行各業的人，只要擁有 IG 帳號，就能利用零碎時間，透過真誠陪伴，賺取可能超過正職更高的收入。這讓「陪伴他人」成為一份有尊嚴、能解決社會問題的工作。

未來，Spotlife 將導入心理諮詢師與專業心理輔導資源，讓使用者從「想被聽見」到「獲得專業協助」，都能在同一個平台上，找到屬於自己的情緒出口與真實陪伴。

Spotlife 董事Jack Sung 強調，這是台灣前所未有的體驗。不用怕詐騙、不用怕假照、也不用花大錢博取關心。

與各大平台的差異化，讓交友感最真實。Spotlife/提供

Spotlife 讓陪伴變得真實、讓理解變得簡單。對使用者而言，「以前，我追求關注別人；現在，我習慣被理解。」

Spotlife平台網址 https://spotlife.live