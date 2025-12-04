sPPT 生醫傳導平台亮相醫療科技展 院企合作推動皮膚科學研究
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】2025台灣醫療科技展於南港展覽館盛大登場，今年展會焦點之一，是在馬偕醫院主題館展示的「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，呈現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。
sPPT技術為普健生物科技(股)公司合作新藥公司研發之多層傳導結構平台，融合奈米包覆、親膚脂質層工程與分子量分層控制等技術，可協助提升配方穩定性，並加強與皮膚屏障的相容設計。
與醫院共同推動第二階段研究 支持新藥與材料工程
目前該技術正與馬偕醫院生物科技醫學部共同進行第二階段合作研究，聚焦於皮膚科學與健康照護領域的長期觀察與安全性資料收集。
除皮膚應用外，sPPT平台亦被多家合作夥伴採用，應用於不同領域的臨床研究與新藥開發，並在藥物傳導設計與生物相容性評估上展現延伸應用的可能性。
標準化流程助力臨床研究銜接 以科學與合作推動生醫創新
sPPT平台結合配方工程化與臨床觀察資料，透過標準化流程與試驗模型，協助研究團隊進行臨床前後的跨域銜接，成為院方與企業合作推動生醫研發的重要案例。
生物科技公司總經理黃維德指出：「我們的核心策略是以科學為基礎、臨床為驗證、合作為動能。sPPT平台不僅是公司的研發基礎，也成為推動外部臨床合作與新藥研發的重點工具，期待讓台灣生醫技術能立足亞洲、放眼全球。」
本次參展展現sPPT 平台在皮膚科技與臨床應用的研發進展，也象徵醫療與產業共同推動「科技醫療化、醫療生活化」的發展方向。
【延伸閱讀】
打鼾、聽損都是失智警訊？醫療科技展帶你一次了解睡眠與聽力風險
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67005
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
永豐金控看旺2026！台股上看33,000 7大族群要鎖定
2025年在川普主導全球政經風向的動盪中落下帷幕，然而市場表現卻展現超乎預期的強韌反彈。永豐金控指出，儘管年初川普大動關稅戰引發全球股災，但隨著AI資本支出浪潮升溫，台灣出口與科技供應鏈全面受惠，全年景氣與股市都繳出亮眼成績單。展望2026年，永豐金控強調，全球將進入「貨幣政策告一段落，財政政策全面接棒」的階段，建議投資人掌握「AI主旋律、黃金避險需求與台幣偏強趨勢」三大核心主軸。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
漲太兇！AI含金量破6成 「一網打盡」8大巨頭的美股ETF
近期美股出現震盪拉回，市場對AI類股高估值與聯準會可能延後降息的疑慮升溫。不過，貝萊德投信表示，這波修正屬於漲多後的健康回檔，基本面並未出現明顯轉弱。隨著AI浪潮持續推進、企業財報亮眼、國際資金持續湧入，加上貨幣政策逐漸轉向寬鬆，美股後市仍具續航力，長期多頭趨勢未變。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
快訊／預期營收達66億！美股開盤「這檔科技股」漲破8％
先前比特幣跳水，讓美股受到衝擊，如今比特幣強勢反彈讓上個交易日美股收高，本次交易日大盤走勢可再留意。此外，今（3）日ADP就業報告掀牌，11月就業市場惡化；另外，微晶片科技（Microchip Technology）提高12月銷售預測，也對未來提出較佳展望，屬科技股中較重大消息之一。今日美股開盤，微晶片科技（MCHP）漲超過8%三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻海明年可能發7元以上 劉揚偉非常看好 郭台銘的女兒郭曉玲為何要賣5千張鴻海股票？
郭曉玲的兩家公司12月1日申報轉讓一共5180張鴻海的股票，合計可變現11.6...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
〈美股盤後〉小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高
美股週三 (3 日) 收高，受私人就業數據意外轉弱影響，市場對 12 月降息的預期持續升溫，抵消了微軟因 AI 需求疑慮走弱所帶來的壓力。鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股開盤小漲80點！專家蔡明翰估「200點區間震盪」
美股主要指數周三（3日）全面收高，台股今（4日）加權指數以下跌19.62點、報27,773.42點開出，但隨即翻紅震盪走揚，一度上漲逾80點，觸及27,880.23點，盤面最亮眼的族群落在散裝航運與機器人概念股。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，預期今日指數高點約落在27,900點，下方在平盤附近具明顯支撐，指數區間約200點震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅 台股開盤有望續漲
美股週二（2）日全面收高，市場情緒轉暖。道瓊工業指數上漲185點、標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，科技股買盤回溫帶動整體漲勢。投資人押注聯準會12月啟動降息循環，市場預期降息1碼的機率已攀升至86%，風險性資產回溫推升比特幣強勢反彈，一度上漲超過7%，重返9萬美元整數關卡，相關加密貨幣概念股同步走強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 11
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 403
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1