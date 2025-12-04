sPPT 生醫傳導平台亮相醫療科技展 院企合作推動皮膚科學研究

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】2025台灣醫療科技展於南港展覽館盛大登場，今年展會焦點之一，是在馬偕醫院主題館展示的「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，呈現醫療科研與產業轉譯的跨界成果。

sPPT技術為普健生物科技(股)公司合作新藥公司研發之多層傳導結構平台，融合奈米包覆、親膚脂質層工程與分子量分層控制等技術，可協助提升配方穩定性，並加強與皮膚屏障的相容設計。

與醫院共同推動第二階段研究 支持新藥與材料工程

目前該技術正與馬偕醫院生物科技醫學部共同進行第二階段合作研究，聚焦於皮膚科學與健康照護領域的長期觀察與安全性資料收集。

廣告 廣告

除皮膚應用外，sPPT平台亦被多家合作夥伴採用，應用於不同領域的臨床研究與新藥開發，並在藥物傳導設計與生物相容性評估上展現延伸應用的可能性。

標準化流程助力臨床研究銜接 以科學與合作推動生醫創新

sPPT平台結合配方工程化與臨床觀察資料，透過標準化流程與試驗模型，協助研究團隊進行臨床前後的跨域銜接，成為院方與企業合作推動生醫研發的重要案例。

生物科技公司總經理黃維德指出：「我們的核心策略是以科學為基礎、臨床為驗證、合作為動能。sPPT平台不僅是公司的研發基礎，也成為推動外部臨床合作與新藥研發的重點工具，期待讓台灣生醫技術能立足亞洲、放眼全球。」

本次參展展現sPPT 平台在皮膚科技與臨床應用的研發進展，也象徵醫療與產業共同推動「科技醫療化、醫療生活化」的發展方向。

【延伸閱讀】

打鼾、聽損都是失智警訊？醫療科技展帶你一次了解睡眠與聽力風險

醫療科技x運動指導 助血友攜手邁向健康



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67005

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw