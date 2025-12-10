Square Enix遭股東百頁簡報重砲抨擊：手遊投資虧損、管理層經營不善

日本知名遊戲大廠 Square Enix 近幾年許多遊戲新作表現被玩家認為不如預期，多數都是靠著老 IP 遊戲重製和復刻在撐場，進而面臨來自股東的強烈質疑。一名長期持股的機構投資者 3D Investment Partners，直接公開一份長達 100 多頁的簡報，批評 Square Enix 的管理模式與財務表現，指出公司雖然擁有《Final Fantasy》和《勇者鬥惡龍》等頂級 IP，但在過去 5 年中，公司的股價表現卻遠遜於 Capcom（卡普空）和萬代南夢宮（Bandai Namco）等競爭對手。

SE 近幾年新作表現，讓許多玩家認為不如預期。（圖源：Square Enix）

廣告 廣告

這份報告詳細列舉了 Square Enix 在遊戲開發與投資上的失誤，特別是針對手機遊戲和主機遊戲領域的慘敗。報告數據顯示，該公司推出的手機遊戲中 82% 都處於虧損或是結束營運，這不只是浪費了寶貴的開發資源，更嚴重損害了公司的獲利能力。此外，股東也砲轟公司頻繁的在開發中途取消項目，這種決策反覆與資源浪費的現象，被指責為管理層缺乏明確願景與執行力的鐵證。

並且提到公司的手遊像《勇者鬥惡龍WALK》等，有 97% 收入都來自日本，幾乎沒有海外營收。而日本國內的手遊市場從 2020 年以來就開始尾縮，全球手遊市場卻在成長，Square Enix 完全錯失了全球市場的成長機會。即便《Final Fantasy》和《勇者鬥惡龍》在海外有很高的知名度，但公司沒能有效利用這些 IP 進行海外手遊授權或開發，甚至舉例了和騰訊合作的手遊版《FF14》，從開發到推出花了太久的時間。

面對如此嚴峻的指控，該股東呼籲 Square Enix 必須徹底改革其管理結構，並要求現任社長採取更積極且具體的行動來挽回投資人信心，而不是先前 Square Enix 公開「3年重啟」的模糊計劃。目前 Square Enix 尚未針對這份百頁簡報做出正式的公開回應。