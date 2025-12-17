Stand Oil台灣旗艦店開幕！冬季新品推薦：平價版The Row、台灣限定款CP值最高

韓國設計師品牌Stand Oil以平實價格與簡約高級的設計深獲年輕女孩們喜愛，諸多韓星包括Krystal、許允真、葉舒華……都是愛用者，2024年時Stand Oil曾以快閃店短暫登陸，吸引大批民眾排隊搶逛，2025年底，品牌終於宣布正式進軍台灣，於台北中山商圈開設Stand Oil旗艦店，將首爾聖水本店店裝原汁原味搬過來！

Stand Oil旗艦店正式開幕

Stand Oil旗艦店

地址：台北市中山區中山北路二段16巷11號

廣告 廣告

營業時間：週一到週五 12:00-22:00，週末 11:00-22:00

Stand Oil 2025秋冬新品推薦

Momo Bag，NT$3,460

搶先逛完Stand Oil旗艦店一圈後，編輯首推這款Momo Bag！精簡設計的矩形包身，由濃郁秋冬氣息的麂皮包裹，柔軟卻保有俐落的波士頓包廓形，中性外觀下搭配的是優雅的長肩背帶，有著如The Row、COS……等極簡品牌的既視感！

Mushy Bag，NT$4,320

Mushy Bag為Stand Oil本季的主打款，同樣以柔軟寬敞的概念為主軸，利用自然柔和的弧度打造出慵懶態度，體現「輕盈卻富細節」的設計美學。

Breezy Bag，NT$4,370

相比之下更有份量感的Breezy Bag，於兩側加入了抽繩的細節，同時具有裝飾與改變包型的作用，兩旁還有縮摺小暗袋可以收納小物，自帶一股休閒的氣息，實用功能性則無疑是滿分。

台灣限定款Ringo Bag，NT$2,410

為慶祝Stand Oil正式登台，特別推出一款台灣限定款式「Ringo Bag」，經典梯形腋下包的設計，其實一點也不簡單，這顆Ringo Bag厲害的地方是，它可以雙面使用！他不僅是萬用百搭的素面皮革手袋，翻轉過來後，則能化身為另一款米白色的帆布手袋，能快速轉換不同風格，一包抵兩包，CP值最高就屬這咖！









延伸閱讀：

趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO手袋必收！品牌正式進駐台北信義區，台灣限定款很時髦！

Jennie、張員瑛…韓星愛牌Glowny台灣也能買到了！明星同款、2025秋冬新品Hot Girl必收

韓星愛牌Stand Oil登台！編輯推薦5款閉眼入時髦手袋，Melinda日常也愛用









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

● 【Threads上紅什麼】日本人瘋搶Uniqlo這條保暖機能神褲！厲害在哪？台灣有賣嗎？一次看