Starlink正式登陸南韓！高調合作大韓航空炒熱話題，主打企業B2B和特殊需求市場

SpaceX旗下的衛星網路服務星鏈（Starlink）正式進軍韓國市場，並在當地掀起一波大企業合作熱潮，第一波宣告的對象，就是旗下手握5家航空公司的航空巨頭韓進集團（Hanjin Group），將在其長途航班上全面導入網路服務，為乘客提供高速機上Wi-Fi。

此外，主打不受傳統線路侷限，即使在深山、叢林或海上也能翱翔網路世界的星鏈，此番登陸南韓市場，也將提供家庭、企業多種訂閱方案。針對一般家庭用戶，Starlink提供兩種月費選擇，一是標準方案、每月需要繳納6.4萬韓元（約新台幣 1360元），另一個則是高效能方案、每月8.7萬韓元（約新台幣1849元）。

廣告 廣告

不過，目前尚未全面落實直聯衛星服務，所有新申裝用戶，都需要另外購買包含衛星天線在內的硬體設備，費用大約是55萬韓元（約新台幣1.17萬元）。

前面提及的航空合作，韓進集團共有5家航空公司，分別是大韓（Korean Air）、韓亞（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）及首爾航空（Air Seoul），已決定全機隊導入星鏈網路服務。根據公司計畫，最快從2026年下半開始，搭乘上述航空的乘客、將可在所有艙等享受到高速機上Wi-Fi服務。

不過，第一階段會先在大韓航空與韓亞航空啟用，特別是兩大航空旗下、執行跨國長途航線的波音777-300ER與空巴A350-900長程客機上啟用服務。終極目標在2027年底之前，完成全機隊導入星鏈設備和服務。

大韓航空派遣專機前往美國亞特蘭大機場，準備接回被拘捕的公民。（美聯社）

至於旗下廉航何時跟進，真航空計畫在其波音737-8客機上引進服務，釜山航空與首爾航空，則還在評估首波導入網路服務的機隊。

主力市場其實不是一般民眾？

雖然星鏈以非常高調方式全面進軍南韓，但考量到韓國國土面積，相對不如美加那麼廣闊，而且過去多年發展後，地面光纖網路覆蓋率極高，分析師普遍預期，大多數韓國家庭仍將繼續使用當地電信商提供的服務，特別是在價格與速度上，短時間內星鏈還無法取得優勢。

因此，Starlink在韓國的發展重心，第一步將著重聚焦在B2B（企業對企業）市場。除了航空業，星鏈還鎖定海運與航空物流的連線需求，他們推出的企業方案，月費從9萬至34.2萬韓元（約新台幣1912至7267元）不等。

2017─2018跨年煙火，南韓首爾樂天世界塔（AP）

除了自行推出方案，星鏈也和南韓本土兩大電信商合作，讓SK Telink與KT SAT成為兩大官方授權經銷商。

其中SK Telink已與泛洋海運（Pan Ocean）簽約，為旗下船隊提供穩定的海上網路服務，同時還準備將服務、擴展至建築工地與災害安全應變網絡等領域。至於KT SAT，則是拿下船舶管理公司KLCSM與樂天物產的合約。

與樂天物產的合約，將讓Starlink進駐首爾江南區、世界第六高樓「樂天世界塔」（Lotte World Tower），藉此確保大樓在緊急狀況下，通訊依然能不中斷，藉此強化其災害應變能力。

更多風傳媒報導

