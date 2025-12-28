在經歷了充滿爭議的2025年後，OpenAI執行長Sam Altman在X平台貼出徵才訊息，宣布公司正在尋找一位新的「準備度負責人 (Head of Preparedness)」。這份工作的待遇相當優渥，底薪高達55.5萬美元 (約新台幣1800萬元) 外加股權激勵，但Sam Altman也直言不諱地警告：這將是一份「壓力極大」 (stressful)的工作，錄取者必須做好「幾乎立即跳進深淵」 (jump into the deep end)的心理準備。

年薪55.5萬美元起跳！OpenAI急徵「準備度負責人」，Sam Altman示警：這工作壓力山大

AI的「真實挑戰」：從科幻恐懼變成現實訴訟

為什麼這個職位如此重要且高壓？因為2025年對OpenAI來說，是AI危害從「理論」變成「現實」的一年。

廣告 廣告

Sam Altman承認，OpenAI的模型已經開始帶來真正的挑戰，特別是ChatGPT對用戶心理健康的潛在影響，公司在2025年已經「看到了預告」。據了解，OpenAI今年面臨了多項關於用戶心理健康的指控，甚至捲入了幾起過失致死 (wrongful death) 的法律訴訟。

新任負責人的核心任務，將是主導OpenAI「準備度框架」 (Preparedness framework)的技術策略與執行方向。簡單來說，就是要預判下一代AI模型可能會被如何濫用，或是會產生哪些毀滅性的風險 (無論是針對個人心理還是社會安全)，並且制定相關防禦策略。

安全團隊的「旋轉門」：前任負責人紛紛求去

這份工作之所以被視為「燙手山芋」，從過去幾年該職位的高流動率可見一斑。

OpenAI的安全團隊近年來經歷了劇烈的人事震盪：

• 2024年7月：前任負責人Aleksander Madry被調離職位。

• 接任者動向：當時由高層Joaquin Quinonero Candela與翁荔 (Lilian Weng)接手。

• 後續發展：翁荔在幾個月後離開公司；而Quinonero Candela也在2025年7月宣布離開準備度團隊，轉去負責招聘工作。

分析觀點：高薪背後的沈重代價

OpenAI這次高調徵才，並且祭出千萬年薪，反映其在「商業發展」與「社會責任」之間走鋼索的困境。

過去幾年，AI安全討論多半集中在「AI會不會毀滅人類」這種科幻層次的生存風險 (Existential Risk)。但2025年的一連串事件證明，AI帶來的「切身風險」——如誘導自殺、心理依賴、假訊息操弄等才是眼下最急迫的危機。

Sam Altman用「跳進深淵」來形容這個職位，或許一點都不誇張。新任負責人不僅要具備頂尖的技術視野，還得有足夠的政治手腕與抗壓性，來平衡公司內部「加速主義者」與「安全主義者」的拉扯，同時應對來自監管機構與受害者家屬的怒火。

更多Mashdigi.com報導：

前Google TPU開發者、AI新創Groq創辦人Jonathan Ross帶槍投靠NVIDIA，雙方簽署推論技術授權

三星Odyssey裸視3D顯示器衝上6K解析度、G6飆出1040Hz畫面更新率，LG推RGB條列OLED顯示器

一手促成LINE與Yahoo日本合併的LY Corporation會長川邊健太郎將於2026年卸任，轉戰AI創業