STAY尖叫吧！Stray Kids史詩級演唱會電影3月上映

演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》9日預告片正式曝光，這是全球超人氣K-Pop團體Stray Kids（Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, I.N）史詩級的演唱會電影，完整收錄他們在SoFi體育場全數售罄演唱會上的精彩表演實況，並且包含幕後花絮內容。

《Stray Kids：The dominATE Experience》一片由獲獎導演保羅杜格岱爾執導，幕後紀錄片段則由法拉X執導，並由理想國演藝工作室製作，完整收錄全球超人氣K-Pop團體Stray Kids在SoFi體育場全數售罄演唱會上的精彩表演實況以及幕後花絮。

全球專輯銷量突破三千萬張，粉絲遍布各大洲，K-Pop天團Stray Kids將透過本片為粉絲帶來大膽創新和規模龐大的戲院觀影體驗，讓觀眾得以一窺在最近的dominATE世界巡迴演唱會期間，他們最喜愛的團體的幕後真實樣貌。

Stray Kids是 JYP 娛樂於2018年3月打造的8人男子團體。Stray Kids於 2023年憑藉正規專輯《★★★★★（5-STAR）》奪下告示牌音樂獎「最佳 K-Pop專輯」以及MTV音樂錄影帶大獎「最佳 K-Pop」等獎項。該專輯在發行首週銷量就突破461萬張，並且在當時創下K-Pop史上最高首週銷量紀錄。這支超人氣男子團體也於2024 年接連奪下全美民選獎「年度團體」、iHeartRadio音樂獎「K-Pop年度專輯」，以及告示牌音樂獎「全球K-Pop頂級藝人」等重要獎項。

Stray Kids的歌曲〈Come Play〉曾經收錄在改編自電玩遊戲《英雄聯盟》的Netflix動畫影集《奧術》第二季原聲帶中。除此之外，他們的歌曲〈SLASH〉也曾經收錄在電影《死侍與金鋼狼》電影原聲帶中。

這支團體於2025年推出第三張日文EP《Hollow》，橫掃日本多項排行榜，包括RecoChoku 與iTunes，並且在包括墨西哥、瑞典與波蘭在內的八個國家奪下iTunes總榜歌曲排行榜冠軍。該音樂錄影帶也登上YouTube全球發燒影片排行榜第一名，並且在美國、日本與巴西等國家名列前茅。

他們最新發行的作品《DO IT》不僅僅讓Stray Kids連續第八張專輯空降告示牌二百大專輯榜冠軍，更成為K-Pop史上擁有最多美國唱片業協會（RIAA）金唱片認證的藝人。Stray Kids持續打破地理與文化界線，和全球聽眾產生深刻共鳴。演唱會電影台灣將於2026 年3月13日（SCREENX、4DX以及 IMAX®）同步上映。

