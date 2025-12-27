STC控沙國發動空襲 葉門局勢再升溫

記者丘學陞／綜合報導

「半島電視臺」26日報導，葉門分離派「南方過渡委員會」（STC）聲稱遭到沙烏地阿拉伯空襲，但重申不會退縮，使葉門緊張局勢再度升溫；美國已呼籲各方保持克制。

報導指出，STC指控沙國對其位於哈達拉穆特省的陣地發動空襲，但未通報傷亡情形。STC自上月起，逐步奪取葉門最大省分哈達拉穆特省的大部分地區，宣稱是「回應南方人民的期待」，還切斷葉門叛軍「青年運動」的補給與走私路線，強調是為「打擊恐怖主義」。

沙國支持獲國際承認的葉門政府（由哈迪總統領導），而STC背後則有阿拉伯聯合大公國撐腰，儘管雙方曾公開展現團結，一同對抗叛軍「青年運動」，但對葉門內部土地控制權的爭奪激烈。尤其STC上月快速占領葉門東南方大片土地，且拒絕葉門政府歸還占領區的要求，也讓雙方關係更加惡化。

由於沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國都是美國盟邦，華府已公開呼籲各方克制。

葉門分離派STC宣稱遭支持葉門政府的沙烏地阿拉伯空襲。圖為STC支持者。（達志影像／美聯社資料照片）