Steam《吸血鬼倖存者》《戰球坑洞》組合包不到300元！兩款獨立遊戲神作一次入手

Steam 今日開跑冬季特賣（Winter Sale），除了不少 3A 大作下殺新史低之外，有一個組合包也格外引人注目：《吸血鬼倖存者》+《戰球坑洞》現在只要兩款合買只要 267 元，折扣達 22%，優惠持續到 1 月 6 日為止，相當適合喜愛 Roguelite 生存遊戲的玩家入手。

《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors）是一款哥德式恐怖休閒 Roguelite 遊戲，玩家面對數百隻怪物湧來，透過選擇各種道具與能力快速雪球成長，化身彈幕地獄主宰！該作於 2022 年 10 月 20 日推出，在 Steam 獲得壓倒性好評，並入圍 2022 年 TGA 最佳獨立首發遊戲獎，最可怕的是它開創了「倖存者」類型遊戲，絕對是玩家必須收藏的一款神作。

廣告 廣告

開創新遊戲類型的始祖神作（圖源：吸血鬼倖存者）

《戰球坑洞》（BALL x PIT）則是融合敲磚破敵、球體融合、基地建設的生存 Roguelite 新作，用彈跳球體橫掃敵群，深入坑洞收集財富、擴建家園並招募獨特英雄！遊戲在 2025 年 10 月 15 日發售後迅速爆紅，Steam 同樣是壓倒性好評，更入圍 2025 年 TGA 最佳獨立遊戲獎。